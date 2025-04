Nuove tensioni tra Meghan Markle e il principe Harry. Questa volta al centro ci sono i figli, Archie e Lilibet. Scopriamo cosa è successo.

La rinascita di Meghan Markle

Dopo anni abbastanza difficili, Meghan Markle sta vivendo una vera e propria fase di rinascita. La duchessa di Sussex, infatti, dallo scorso gennaio è ad esempio tornata attiva sui social, oltre a essere alle prese con un rebranding della sua azienda: nuovo nome, nuovo logo, nuovi prodotti.

Ecco che però nelle ultime ore si parla di tensioni tra lei e il marito, il principe William. Ma come mai? Cosa è successo? Scopriamolo insieme.

Meghan Markle, la decisione sui figli che Harry non condivide

Al centro delle tensioni tra Meghan Markle e Harry ci sarebbe una decisione dell’ex attrice, ovvero la pubblicazione di alcune foto di Archie e Lilibet sui social. Nonostante nelle foto non si vede il loro volto, pare che al fratello minore di William non vada bene lo stesso. Per lui anche questo è troppo, essendo cresciuto con i paparazzi sempre appresso, non vuole che questo accada anche per i suoi figli, quindi per lui proteggerne l’intimità è essenziale. Meghan invece, preferirebbe più libertà, ovvero poterli mostrare anche al pubblico un pò di più.