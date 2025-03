La tempesta sul principe Harry non sembra placarsi. Ora, a metterlo sotto accusa è Sophie Chandauka, presidente del consiglio della fondazione Sentebale, creata dal duca di Sussex e dal principe Seeiso del Lesotho nel 2006. La dottessa non ha usato mezzi termini, accusando Harry di «molestie e bullismo su larga scala», per aver diffuso informazioni dannose senza preavviso, mettendo in difficoltà l’intera organizzazione. È quanto riporta il Telegraph .

Harry accusato di “molestie” da Sophie Chandauka:

La frattura è iniziata ad aprile 2023, durante un evento di beneficenza a Miami. In quell’occasione, Meghan Markle avrebbe chiesto a Sophie di spostarsi durante una foto di gruppo. Da quel momento, i rapporti tra la presidente e la coppia si sarebbero deteriorati . Secondo alcune fonti, la pressione su Chandauka sarebbe aumentata, con richieste di difendere pubblicamente Meghan, mettendo a rischio l’indipendenza della fondazione.

In seguito, la presidente ha cercato di orientare la fondazione verso temi come il cambiamento climatico e la disuguaglianza economica. Tuttavia, queste scelte non sono state ben accolte da tutti, e la difficoltà nell’attrarre nuovi finanziamenti ha aggravato la crisi. Quando si è parlato di rimuoverla, la dottessa ha avviato un’azione legale. Nel frattempo, Harry e Seeiso hanno annunciato le dimissioni, dichiarandosi «devastati» dalla situazione. Secondo il principe, il rapporto tra i fiduciari della fondazione e la presidente era «crollato oltre ogni possibilità di recupero».

Harry le accuse e le dimissioni dalla fondazione: le ripercussioni

Il clima di tensione ha raggiunto il culmine all’inizio della settimana, quando Harry ha annunciato le sue dimissioni dal ruolo di patrono della fondazione. La beneficenza era stata fondata in onore di sua madre, la principessa Diana, per supportare i giovani dell’Africa meridionale, in particolare quelli che vivono con l’HIV e l’AIDS. Tuttavia, questa decisione ha oscurato l’importante lavoro della fondazione, dando il via a una serie di accuse contro la sua gestione.

Chandauka, in un’intervista al Financial Times , ha difeso il suo operato e ha denunciato di aver vissuto «mancanza di rispetto, bullismo, intimidazione» e «misoginia». Ha dichiarato che la «tossicità» del marchio legato al principe Harry fosse il principale ostacolo per il successo dell’organizzazione. La tensione tra lei e Harry sarebbe iniziata già un anno fa.

Crisi alla fondazione Sentebale: Harry sotto accusa per “molestie”