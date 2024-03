Notizia dell’ultima ora: Giorgia Meloni ha informato tutti i cittadini italiani, sui social, che è stata firmata l’autorizzazione per il rientro di Chico Forti in Italia, dopo 24 anni.

Direttamente da Washington la premier Giorgia Meloni ha annunciato la notizia, che tutta Italia aspettava da tempo:

«Un giorno di gioia per Chico, per la sua famiglia, per tutti noi. Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto e ora aspettiamo in Italia Chico».