Omofobia: Picierno, 'Meloni avvicina Italia a Ungheria'

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “La mancata sottoscrizione dell’Italia della dichiarazione per la promozione delle politiche europee a favore della comunità Lgbtq+ è una atto gravissimo, che ci isola rispetto ai grandi Paesi europei ma, soprattutto, un pessimo segnale perché si tratta, in tutta evidenza, di negare i diritti di cittadini italiani ed europei”. Lo dice Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo e candidata del Pd alla circoscrizione Italia Meridionale.

“Il governo Meloni, dovendo spalleggiare i suoi alleati in Europa, trascina l’Italia verso un punto di non ritorno per la libertà e lo Stato di diritto . E questo è forse il punto più importante di questa campagna per le Europee: dove vuol stare l’Italia? Il momento è delicato ed è fondamentale la scelta che andranno a fare gli italiani alle urne, se guardare al futuro e al progresso o tornare indietro a un passato che non ci onora nei consessi internazionali”, conclude.