Il sistema scolastico russo si aggiorna con una nuova materia: il pilotaggio di droni

La televisione statale russa ha mostrato un filmato dove alcuni ragazzi di una scuola della regione di Volgograd indossavano degli occhiali speciali, il motivo? Gli alunni stavano imparando a pilotare dei droni tramite alcune simulazioni. Questo, a quanto pare, sarà un nuovo corso che entrerà a breve nel programma educativo degli istituti scolastici russi.

A scuola di droni

Le scene sono state condivise dal canale televisivo statale russo RU-RTR e mostrano alcuni alunni di una scuola nella regione di Volgograd indossare degli occhiali speciali e simulare il pilotaggio di droni. Non si tratta di uno spezzone di un film distopico o di fantascienza, ma di un qualcosa che a breve diventerà realtà nel sistema scolastico della Russia.

Dal primo settembre infatti entrerà nel programma educativo statale un nuovo corso della durata di 270 ore interamente dedicato al pilotaggio dei droni. Grazie al suddetto, gli alunni avranno modo di ottenere tutte le basi per il controllo dei droni, un percorso che che offre anche campi di allenamento pensati per lo scopo, mentre gli studenti saranno accompagnati da insegnanti che hanno seguito una formazione professionale.

A quanto pare questa nuova disciplina entrerà a far parte della recente materia denominata “Fondamenti di sicurezza e difesa della Patria” che essenzialmente amplia le lezioni sulla sicurezza della vita per includere anche degli addestramenti militari di base. Per il momento lo scopo è quello di insegnare il pilotaggio dei droni nelle classi dagli 8 agli 11 anni, ma pare che in alcuni istituti siano già presenti delle lezioni pensate per alunni ancora più piccoli.