Tra i feriti anche le due persone a bordo del veicolo in fuga, trasportati in ospedale in codice rosso

Inseguimento con epilogo drammatico quello avvenuto in provincia di Roma iniziato dopo che un veicolo non è fermato all’alt. Due volanti della polizia hanno raggiunto il mezzo che tentava di seminarli ma durante l’inseguimento i veicoli hanno tra loro impattato. Sono quattro i feriti, due agenti ed i due occupanti dell’auto in fuga, trasportati d’urgenza in ospedale.

Scontro durante inseguimento tra polizia e auto in fuga: quattro feriti

La vicenda è avvenuta a Monte Compatri intorno alle 16: in via Prenestina un’auto non si è fermata all’alt della polizia. Agenti della squadra mobile hanno avviato un inseguimento del veicolo in fuga ma all’altezza di via Achille Grandi, in località Valle Martella, si è verificato l’incidente che ha coinvolto tutti i veicoli. Due agenti hanno riportato ferite nell’impatto e sono stati trasportati nei nosocomi di Frascati e Tor Vergata.

Le due persone in fuga, soccorse d’urgenza, sono state trasportate in codice rosso all’ospedale di Palestrina. Stando ad una successiva ricostruzione dei fatti l’auto usata per la fuga era una macchina a noleggio, una Citroen C3 con due persone a bordo aventi precedenti penali. Gli agenti sarebbero rimasti feriti in seguito allo scoppio degli airbag conseguente lo scontro. I due fuggitivi sono accusati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.