Gualdo Tadino: camper avvolto dal fuoco, grave una famiglia con bimba di 3 anni

Camper in fiamme a Valdorda di Gualdo Tadino: ferita un'intera famiglia.

Ieri mattina, domenica 23 febbraio, un camper parcheggiato a Valdorda di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, è stato distrutto da un incendio. Nell’incidente sono rimasti feriti un uomo, sua moglie e la loro figlia di tre anni.

La famiglia, originaria di Loreto, era in vacanza in Umbria con amici. La coppia, 44 e 42 anni, ha due figlie di 3 e 4 anni: la più grande è rimasta illesa, mentre la più piccola è in gravi condizioni .

La bambina ha riportato ustioni di secondo grado sul 40% del corpo. Dopo i primi soccorsi e il trasferimento in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, è stata trasportata in coma farmacologico, con l’elisoccorso, al Meyer di Firenze. Anche il padre, 44 anni, ha riportato ustioni estese e gravi ed è stato trasferito al Centro grandi ustionati di Pisa. La madre ha riportato ferite meno gravi, mentre l’altra figlia della coppia è rimasta illesa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gaifana con due automezzi, ma il camper è andato distrutto.

Gualdo Tadino, camper avvolto dal fuoco: le indagini

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe scoppiato mentre la famiglia preparava la colazione.

Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate. I rilievi e le indagini, condotte dai tecnici dei Vigili del Fuoco e dai Carabinieri, sono ancora in corso. Al momento, tutte le ipotesi restano aperte.