Ragusa, incendio devasta ristorante: 14 persone in ospedale

Incendio a Ragusa, ristorante in fiamme: 14 persone trasportate in ospedale

Nella notte, un devastante incendio ha distrutto il ristorante Bon, situato nella zona industriale di Ragusa. Le fiamme sono divampate poco prima della mezzanotte, mentre all’interno erano in corso alcune celebrazioni per compleanni.

Quattro squadre dei vigili del fuoco sono giunte sul luogo dell’incidente alle 23:55 di ieri e hanno impiegato quasi quattro ore per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’edificio. Il ristorante ha subito danni considerevoli ed è al momento inagibile.

Quattordici persone sono state soccorse e portate in ospedale: una ha riportato danni alla vista, mentre gli altri hanno subito lievi ustioni e un’intossicazione da fumo di entità ridotta.

Le forze dell’ordine sono intervenute per avviare le indagini e ricostruire con certezza la dinamica del rogo. Al momento, si esclude l’ipotesi dolosa e si segue la pista dell’incidente.

Ragusa, incendio devasta ristorante: le prime ipotesi

Come riportato da La Sicilia, non ci sarebbero molte incertezze su cosa abbia scatenato l’incendio che ha messo a rischio i numerosi clienti presenti nel locale. Durante la festa, con un DJ che animava la serata, gli ospiti avrebbero avuto delle stelline scintillanti in mano. Una di queste, accidentalmente, avrebbe colpito un lampadario in tessuto, dando inizio alle fiamme. In pochi istanti, il fuoco si è propagato rapidamente, coinvolgendo altre superfici del locale.