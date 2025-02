Incendio in un condominio a Milano: 16 feriti, uno in gravi condizioni

Fiamme in un condominio a Milano: 16 feriti nell'incendio, uno in gravi condi...

Ieri sera un incendio ha coinvolto 16 persone, ricoverate in ospedale, in un palazzo di cinque piani in via Fatima, zona Giambellino a Milano.

Nella serata di ieri, giovedì 13 febbraio, un incendio è scoppiato in un edificio di cinque piani in via Largo Fatima 8, a Lorenteggio, Milano.

Sedici persone sono state trasportate in ospedale a causa dell’inalazione di fumi e gas. Tra di loro, un uomo di 53 anni è stato portato d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove versa in gravi condizioni. Il rogo è stato, invece, fatale per un gatto trovato morto al piano superiore.

I vigili del fuoco, intervenuti con le squadre di via Darwin e della sede centrale, hanno rapidamente spento l’incendio, evitando che le fiamme si propagassero agli altri appartamenti. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area si sono concluse verso le 3:30 del mattino.

Incendio in un condominio a Milano: evacuato

I vigili del fuoco hanno riferito che l’incendio è divampato dal piano rialzato di un condominio popolare, ma è stato prontamente contenuto grazie al rapido intervento. Le cause del rogo sono ancora ignote e sono in corso accertamenti per determinarle. Nel frattempo, l’intero edificio è stato evacuato per motivi di sicurezza. Tra gli sfollati dell’edificio ci sono anche tre bambini e due persone disabili.