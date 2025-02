Un vasto incendio è divampato durante la notte presso lo stabilimento Inalca di Reggio Emilia, noto per la lavorazione delle carni. Sul posto sono intervenuti oltre 40 vigili del fuoco, supportati da squadre di rinforzo provenienti dai comandi di Parma e Modena. L’allerta del Comune è alta: in via precauzionale, è stato raccomandato ai residenti delle aree vicine di non avvicinarsi alla zona interessata.

Reggio Emilia, stabilimento Inalca distrutto dal fuoco

Nella notte, un incendio è scoppiato presso lo stabilimento Inalca, specializzato nella lavorazione delle carni, situato in via Due Canali a Reggio Emilia. Le fiamme hanno coinvolto gran parte della struttura, provocando danni ingenti. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, supportate da unità provenienti da Parma, Modena e Bologna.

Al momento, non risultano feriti. Tuttavia, le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, e le autorità stanno monitorando attentamente la situazione per escludere eventuali pericoli ulteriori.

Il comunicato urgente del Comune di Reggio Emilia ai cittadini

La densa colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza, e il calore intenso ha causato il fusione delle tapparelle di alcune abitazioni situate nelle vicinanze dello stabilimento.

In via precauzionale, il Comune di Reggio Emilia ha raccomandato ai residenti delle zone limitrofe di evitare di avvicinarsi all’area dell’incendio e di tenere le finestre chiuse. Nel frattempo, Arpae, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, e l’AUSL stanno monitorando la qualità dell’aria.

Nel frattempo, le cause che hanno scatenato l’incendio non sono ancora state chiarite. Le autorità stanno conducendo indagini approfondite per determinare l’origine del rogo. A occuparsi delle indagini è la polizia, che sta cercando di raccogliere tutti gli elementi utili per ricostruire quanto accaduto.