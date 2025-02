Un incendio in una palazzina a Rimini, vicino allo stadio Romeo Neri, ha ucciso due persone: un uomo di 55 anni e una donna di 42

Un incendio è scoppiato in un edificio di tre piani a Rimini, causando la morte di due persone. La vittima, un uomo di 55 anni, è deceduto a causa delle esalazioni di fumo, sua moglie, di 42 anni, ha perso la vita nello stesso modo. Dopo il rogo, 43 persone residenti in una dozzina di appartamenti sono state evacuate.

Rimini, incendio mortale in un appartamento: due vittime e 43 persone evacuate

L’incendio è scoppiato intorno alle 19 di ieri, mercoledì 12 febbraio, in un appartamento al piano terra. Sebbene le cause siano ancora in fase di accertamento, alcune indiscrezioni indicano un possibile cortocircuito elettrico. Le fiamme si sono rapidamente estese a tutto l’edificio, che ospita 12 appartamenti. I Vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno provveduto all’evacuazione di una quarantina di residenti.

Uccisi dal fumo tossico, i coniugi Ferdinando Autiero, 55 anni, e Alis Eftenaru, 42 anni. Quando hanno aperto la porta per fuggire, l’aria irrespirabile li ha sorpresi, facendoli cadere privi di sensi sulla soglia. Lui di origini campane, lei rumena, i due vivevano al secondo piano dell’edificio. La notizia è stata riportata dal Resto del Carlino.

Rimini, incendio mortale in un appartamento: le indagini

Ora spetta alla polizia, sotto la supervisione della procura di Rimini, condurre un’indagine approfondita sull’incidente per stabilire se possano esserci responsabilità legate all’incendio che ha distrutto parte del complesso di case e causato la morte dei due inquilini.

Le autorità, dunque, cercheranno di chiarire le cause del devastante incendio e di accertare eventuali negligenze o fattori che abbiano contribuito alla tragedia.