In fiamme il Chiltern Firehouse Hotel di Londra, dove a seguito dell’allarme lanciato venerdì pomeriggio, 125 vigili del fuoco sono accorsi con venti autopompe tentando di domare l’incendio.

In fiamme un hotel di lusso a Londra, ritrovo di celebrità

L’hotel di lusso si trova in uno dei quartieri centrali della capitale inglese e si chiama così perché in origine era un’antica stazione dei vigili del fuoco. Il Chiltern Firehouse Hotel è inoltre conosciuto per essere un ritrovo per le celebrità. Circa cento persone sono state costrette a evacuare, a seguito dell’allarme scattato nel pomeriggio di venerdì. L’imprenditore americano André Balazs, proprietario dell’albergo colpito dalle fiamme, avrebbe dichiarato che il rogo è stato “completamente domato” e che non sono stati registrati feriti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio per capire quali possano essere state le motivazioni o i malfunzionamenti che possano aver avviato il rogo.

Accorsi sul posto 125 vigili del fuoco per domare l’incendio

L’incidente ha suscitato molto scalpore, sia per la fama dell’hotel sia per l’intervento importante dei vigili del fuoco, accorsi in 125 per domare l’incendio, tentando di impedire la propagazione delle fiamme. I video pubblicati sui social mostrano i pompieri in azione a decine di metri dal suolo, con scale e autopompe.