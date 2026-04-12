Incidente a Lecce, muore a 21 anni il figlio di un consigliere: chi era la vittima

Un giovane di 21 anni ha perso la vita nella notte in un grave incidente stradale avvenuto lungo la provinciale che collega Lecce ad Arnesano. Il ragazzo, alla guida di un Suv, è finito fuori strada schiantandosi contro il muro di una villa privata. La tragedia ha profondamente scosso il Salento, dove si moltiplicano i messaggi di cordoglio nel mondo della politica.

Incidente mortale a Lecce, cordoglio istituzionale e commozione: “Una tragedia immane”

La notizia ha scosso profondamente il Salento e l’intera Puglia, con numerosi messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia del giovane. In una nota ufficiale del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, si legge: “In questo momento di immenso dolore, che nessuna famiglia dovrebbe mai conoscere, l’intera istituzione regionale si stringe con un abbraccio sincero e commosso a Dino e ai suoi cari, offrendo loro tutto il sostegno e la vicinanza possibili”.

Anche il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto ha espresso il proprio dolore: “Sono sconvolto dalla notizia della tragica scomparsa del caro Antonio, ragazzo che ho visto crescere. Abbraccio con fraterno affetto il caro amico Dino Basile e tutti i suoi familiari, in questo momento di immenso dolore”.

Il cordoglio è arrivato anche da esponenti politici e istituzionali di diversi schieramenti, oltre che dalle amministrazioni locali, mentre la comunità di Porto Cesareo si è stretta attorno alla famiglia. “Siamo sconvolti. Una tragedia immane che lascia senza parole. A 21 anni la vita dovrebbe essere tutta davanti, non spezzarsi così. All’amico e collega Dino e a tutta la famiglia Basile un abbraccio sincero e discreto, nel rispetto di un dolore che nessuna parola può colmare”, ha dichiarato il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia Paolo Pagliaro.

La Regione Puglia ha inoltre fatto sapere che alcune attività istituzionali già programmate sono state rinviate in segno di lutto, mentre l’intera comunità salentina continua a manifestare vicinanza alla famiglia colpita dalla tragedia.

Incidente a Lecce, muore a 21 anni il figlio di un consigliere: chi era la vittima

Un drammatico incidente stradale si è verificato nella notte lungo la strada provinciale che collega Lecce ad Arnesano, nel territorio salentino. A perdere la vita è Antonio Basile, 21 anni, residente a Porto Cesareo e figlio del consigliere regionale pugliese di Fratelli d’Italia, Dino Basile. Il giovane viaggiava a bordo di una Mercedes GLC quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo.

Secondo le prime ricostruzioni, come riportato da Lecce Prima, il Suv sarebbe uscito di strada finendo la sua corsa contro il muro di cinta di una villa privata situata a bordo carreggiata. L’impatto è stato violentissimo: la vettura ha sfondato la recinzione dell’abitazione. Per il 21enne non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario del 118.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, impegnati nelle operazioni di estrazione del corpo dalle lamiere e nella messa in sicurezza dell’area. Le forze dell’ordine hanno invece eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e verificare le cause della perdita di controllo del veicolo, tra cui non si esclude l’ipotesi di un colpo di sonno.