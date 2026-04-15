Ethnosports 2027, una visione globale per gli sport tradizionali

Annunciato all’8° Ethnosport Forum di Antalya, Ethnosports 2027 è un progetto internazionale che punta a collegare sport tradizionali, culture e nazioni con un evento globale itinerante.

Antalya, Turchia — Ethnosports 2027 è stato presentato come una nuova organizzazione internazionale multisport, con l’obiettivo di portare gli sport tradizionali su un palcoscenico globale. La visione è stata annunciata ufficialmente durante l’8th Ethnosport Forum, tenutosi ad Antalya dal 3 al 5 aprile 2026, posizionando l’iniziativa Ethnosports 2027 come un passaggio significativo verso il riconoscimento e la collaborazione a livello internazionale nel campo degli sport legati alla tradizione.

Espressione di una visione globale di lungo periodo, Ethnosports 2027 riunirà atleti provenienti da diversi Paesi, favorendo competizione, scambio culturale e senso di identità condivisa attraverso discipline tradizionali. Il Forum ha rappresentato il contesto in cui questo progetto ambizioso è stato delineato per la prima volta, ponendo le basi per una nuova fase nello scenario sportivo internazionale.

Un nuovo ciclo globale per gli sport tradizionali

Progettato per svilupparsi su un ciclo quadriennale, Ethnosports sarà ospitato ogni volta da un Paese diverso, garantendo una partecipazione internazionale ampia e una forte diversità culturale. Questa struttura riflette un impegno concreto verso inclusività e continuità, con l’obiettivo di costruire un calendario internazionale sostenibile dedicato esclusivamente agli sport tradizionali.

L’iniziativa punta a superare i confini locali degli sport tradizionali, trasformandoli in un ambito riconosciuto e rispettato a livello globale. Attraverso una piattaforma unificata, Ethnosports 2027 intende rafforzare la visibilità del patrimonio culturale e favorire connessioni significative tra le nazioni.

«Ethnosports 2027 rappresenta un punto di svolta storico. Porterà gli sport tradizionali oltre i contesti locali, affermandoli come un movimento globale riconosciuto, fondato su valori e standard condivisi», ha dichiarato Necmeddin Bilal Erdoğan, presidente della World Ethnosport Confederation. «Questa iniziativa segna l’inizio di uno sforzo internazionale concreto e coordinato. È il momento di passare dal dialogo all’azione».

Una partecipazione globale che conferma un forte slancio

L’8° Ethnosport Forum di Antalya ha riunito partecipanti provenienti da 60 Paesi, tra cui 14 ministri dello sport, insieme a leader sportivi internazionali, rappresentanti istituzionali e ambasciatori del patrimonio culturale. Se il Forum ha rappresentato uno spazio di confronto, il suo impatto più duraturo risiede nell’introduzione di Ethnosports 2027 come progetto globale capace di unire.

Questa ampia partecipazione internazionale riflette una crescente consapevolezza del ruolo degli sport tradizionali come strumento efficace per la tutela del patrimonio culturale e la cooperazione tra Paesi. Ethnosports 2027 si inserisce in questo contesto, offrendo una piattaforma strutturata e ricorrente in cui questi valori possano tradursi in iniziative concrete su scala globale.

Erdoğan ha sottolineato la dimensione più profonda del progetto: «Gli sport tradizionali non sono solo attività fisiche. Sono espressioni vive di identità, storia e valori umani condivisi. Con Ethnosports 2027 stiamo creando uno spazio in cui questi valori possano crescere insieme a livello globale. Diventerà presto un punto di riferimento internazionale per gli sport tradizionali».

Una visione globale condivisa per il futuro

Ethnosports 2027 è qualcosa di più di un semplice evento sportivo: è un percorso globale costruito in modo collaborativo. Riunendo culture diverse attorno a una visione comune, l’iniziativa punta a rafforzare il dialogo, la comprensione reciproca e la creazione di relazioni durature tra diverse aree del mondo.

Con l’avvio dei preparativi per la prima edizione, cresce l’appello alla cooperazione internazionale. Paesi, istituzioni e comunità sono invitati a contribuire alla costruzione di un futuro condiviso, radicato nel patrimonio culturale e orientato a un progresso collettivo.

Nel concludere il suo intervento, Erdoğan ha lanciato un messaggio proiettato al futuro: «Questa non è una visione per una sola nazione, ma per tutti. Ethnosports 2027 è un invito aperto al mondo. È un richiamo globale alla tradizione. Uniamoci per scrivere insieme questa storia globale, guidati dalle nostre radici e ispirati da un futuro condiviso».