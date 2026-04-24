Terremoto a Creta, forte scossa di magnitudo 5.8

(Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 5.8 si è verificato oggi venerdì 24 aprile a Creta, in Grecia. Registrato alle 5:18 ora italiana dall'Ingv, il sisma è stato localizzato a una profondità di 15 km. La scossa è stata segnalata anche dal Centro tedesco di ricerca per le geoscienze (GFZ) ...