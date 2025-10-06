Il Monte Everest, la vetta più alta del mondo, è nuovamente al centro dell’attenzione per una tragedia in alta quota. Una violenta bufera di neve ha colto di sorpresa centinaia di escursionisti tra le pendici tibetane e cinesi della montagna.

Emergenza ad alta quota: bufera sull’Everest, soccorsi in azione

Sul versante tibetano dell’Everest, una tempesta di neve durata due giorni ha lasciato intrappolati circa 350 escursionisti nella valle di Karma, a un’altitudine media di 4.200 metri, lungo il percorso che porta al versante orientale Kangshung.

L’emittente CCTV ha riportato che la situazione è stata resa critica dal peggioramento improvviso delle condizioni meteo e che le operazioni di salvataggio sono state rese possibili grazie alla mobilitazione di residenti locali, volontari e squadre specializzate.

Emergenza ad alta quota: bufera sull’Everest, un morto e centinaia di alpinisti in pericolo

Un’escursionista ha perso la vita e oltre 200 persone sono rimaste intrappolate sul Monte Everest a causa di improvvise e abbondanti nevicate che hanno colpito le regioni montuose nordoccidentali e occidentali della Cina.

Le autorità locali e l’emittente CCTV hanno reso noto che la vittima è deceduta per ipotermia nella Valle della Tigre, mentre centinaia di altri escursionisti sono stati sorpresi dalle condizioni meteorologiche estreme durante una gita nel periodo della Festa Nazionale cinese. Grazie all’intervento di squadre di soccorso e droni, oltre 130 persone sono state recuperate nella regione di Qinghai, mentre le ricerche per individuare i restanti escursionisti continuano, sebbene il numero esatto di coloro ancora bloccati non sia stato confermato.