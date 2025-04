Un 37enne è stato trovato morto a Certaldo (Firenze) nella sua casa, con ferite da coltello su tutto il corpo. L’uomo, originario di Poggibonsi (Siena), risiedeva nel comune a sud del capoluogo, ed è stato trovato senza vita dai familiari, che si erano preoccupati dopo non aver ricevuto sue notizie.

Trovato morto in casa a Firenze: le ipotesi sul decesso

Inizialmente si è pensato a un suicidio, seppure le circostanze hanno spinto gli inquirenti a procedere con l’esame autoptico. I familiari hanno riferito di non aver notato segnali di disagio psicologico, seppure alcuni conoscenti avrebbero riferito di aver notato un comportamento strano negli ultimi giorni. Sono stati inoltre sequestrati alcuni dispositivi elettronici come telefoni e computer, dai quali si potrebbe risalire a informazioni utili per le indagini, permettendo di ricostruire gli ultimi giorni di vita dell’uomo. I familiari hanno dichiarato agli inquirenti che nel 37enne non c’erano segnali particolari di depressione o stress psicologico. Stando a quanto riferito da alcuni conoscenti, tuttavia, ultimamente l’uomo era sembrato più introverso, senza però palesare segnali di intenzioni autodistruttive.

Il dettaglio che sconvolge i parenti della vittima

A far insospettire sono state l’ampiezza e la diffusione delle ferite, presenti in molte parti del corpo, che hanno fatto sorgere dubbi sul fatto che si trattasse davvero di suicidio. Le molte incisioni hanno infatti spinto la procura di Firenze, sotto la supervisione del pubblico ministero Leopoldo De Gregorio, a ordinare un’autopsia per chiarire le cause della morte e per raccogliere eventuali prove. L’esame potrebbe venire in aiuto nel determinare se il decesso sia stato il risultato di un atto autoinflitto o se ci sia altro a spiegare le ferite sul corpo della vittima. Tutto ciò ha lasciato i familiari confusi e preoccupati, poiché nessuno era in grado di spiegare la ragione di un possibile gesto estremo. Le indagini stanno proseguendo e attualmente non viene esclusa alcuna ipotesi, inclusa quella di un coinvolgimento di terzi. Le autorità stanno cercando di ricostruire tutti i dettagli relativi alla vittima, dalle sue ultime interazioni fino alle circostanze in cui è stato trovato senza vita.