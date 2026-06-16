Mirabilandia presenta 'Paranormal Activity: Next of Kin'

(Adnkronos) – Mirabilandia sta per alzare il sipario su una nuova attrazione all’insegna del brivido. Una novità assoluta destinata a diventare un punto di riferimento per l’intrattenimento horror nei parchi divertimento italiani. Dall’11 al 16 agosto, in occasione dell’immancabile appuntamento con l’Halloween estivo, il Suburbia Summer Nightmare, Mirabilandia presenterà una nuova, spettacolare horror house con un percorso mai visto prima: un’esperienza immersiva che promette adrenalina pura e coinvolgimento totale.

“Paranormal Activity: Next of Kin” è ispirata all’omonimo film di Paramount Pictures e porta per la prima volta in Italia un format di successo internazionale.

I visitatori saranno catapultati nella storia di Margot, una giovane donna alla ricerca della verità sulla scomparsa della madre, in un remoto e inquietante villaggio Amish. Un viaggio oscuro in cui ogni ospite sarà chiamato a scoprire segreti nascosti… sempre che abbia il coraggio di arrivare fino in fondo.

Con i suoi 350 mq e una durata di oltre 10 minuti di visita, questa horror house rappresenta la più lunga esperienza immersiva mai realizzata nella storia di Mirabilandia.

Un vero e proprio viaggio multisensoriale (odori, suoni, movimento) che si snoda attraverso 16 stanze, popolate da oltre 15 personaggi inquietanti, pronti a sorprendere i visitatori. Il percorso sarà caratterizzato da un ritmo serrato, effetti speciali e un’atmosfera estremamente realistica, il tutto accompagnato dalla colonna sonora originale del film.

“Dopo The Walking Dead, abbiamo voluto portare in Italia una nuova esperienza di livello internazionale, capace di coinvolgere tutti i sensi grazie a un approccio immersivo a 360°.

Questa attrazione conferma la nostra vocazione all’innovazione e al divertimento di qualità, consolidando il nostro ruolo di punto di riferimento nel panorama dei parchi divertimento europei. Allo stesso tempo, rafforza ulteriormente la collaborazione con Paramount, dopo il grande successo della nuova area dedicata alle famiglie con bambini, dichiara Sabrina Mangia, Managing Director di Mirabilandia.

Paranormal Activity: Next of Kin rimarrà aperta durante il Suburbia Summer Nightmare come grande anticipazione, per poi tornare disponibile durante la tematizzazione Halloween del Parco. L’ingresso richiede un biglietto aggiuntivo ed è aperta a tutti i visitatori dai 12 anni.

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