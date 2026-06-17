VivaTech a Parigi: l'Italia protagonista con padiglione nazionale e iniziative istituzionali

All'interno di VivaTech 2026 a Parigi l'Italia presenta un padiglione nazionale con 44 startup e partner istituzionali; il dossier si intreccia con iniziative del Ministero degli Esteri e con il contesto politico internazionale che comprende riaperture diplomatiche e vertici come il G7.

Il mondo dell’innovazione europeo si riunisce al Parc des Expositions – Porte de Versailles di Parigi dal 17 al 20 giugno per la decima edizione di VivaTech. In questo contesto l’Italia ha organizzato una presenza articolata: un Padiglione Nazionale curato dall’ICE che accoglie 44 startup e cinque partner strategici, oltre a un calendario di interventi dedicati alle imprese innovative e alla sovranità digitale.

La partecipazione italiana è pensata per mettere in luce il variegato ecosistema nazionale, con aree tematiche che vanno dall’AI e la digital sovereignty al Deep Tech passando per GreenTech e EduTech. Contestualmente si svolgeranno eventi istituzionali e seminarî incentrati su sicurezza economica e autonomia tecnologica europea.

Padiglione nazionale ICE e programma delle startup

Il Padiglione Nazionale (Hall 7.3, Stand 3F32) funge da fulcro dell’iniziativa italiana a VivaTech: al suo interno sono presenti 44 startup selezionate per rappresentare la diversità settoriale e geografica del paese.

I partecipanti sono organizzati in quattro cluster tematici per facilitare incontri mirati con investitori e partner industriali. L’obiettivo dichiarato è valorizzare «eccellenze» locali e favorire il contatto diretto con oltre 3.600 investitori attesi all’evento, oltre a multinazionali e centri di ricerca internazionali.

Partner istituzionali e format degli interventi

Accanto alle startup, il villaggio ospita cinque partner strategici tra cui progetti per l’attrazione degli investimenti esteri, network per la valorizzazione della ricerca universitaria e agenzie regionali di promozione.

L’Arena Italia (Hall 7.3, Stand 3G37) propone un programma di panel e sessioni di pitching dal mercoledì al sabato per raccontare i casi di successo e le prospettive di scaleup provenienti da tutto il territorio nazionale.

Iniziative istituzionali e dibattito sulla sovranità tecnologica

La Direzione Generale per le Questioni Cibernetiche, l’Informatica e l’Innovazione Tecnologica del Ministero degli Affari Esteri ha promosso un seminario intitolato “Beyond Dependence: Europe’s Path to Economic Security and Tech Sovereignty“, in programma il 18 giugno alle 17 presso la Sovereignty Arena. L’incontro mette al centro strategie per rafforzare sovranità tecnologica e sicurezza economica in un’Europa che punta a ridurre dipendenze critiche e attrarre capitali qualificati.

La collettiva italiana sarà inaugurata il 17 giugno con rappresentanti diplomatici e istituzionali, sottolineando il carattere congiunto di promozione commerciale e politica industriale. Nei giorni dell’evento è prevista inoltre la presenza di dimostrazioni tecnologiche, tra cui un veicolo dimostrativo di NeXT Modular Vehicles.

Contesto internazionale e ricadute per l’ecosistema

La partecipazione a VivaTech si colloca in un quadro più ampio dove diplomazia, politica e mercato del capitale di rischio si influenzano reciprocamente. È emerso un contesto favorevole in Francia, con un ecosistema dinamico e oltre 16mila startup registrate a livello nazionale, mentre in Italia i dati ufficiali fotografano una crescita delle realtà innovative: oltre 12.000 startup innovative e più di 3.160 PMI innovative nel 2026, con un aumento di incubatori certificati e investimenti di venture capital in espansione.

Questi numeri spiegano perché la partecipazione italiana a Parigi non sia soltanto vetrina commerciale: rappresenta una piattaforma di matchmaking verso investitori internazionali e partner strategici, con ricadute potenziali su Deep Tech e Health and Life Science settori che hanno guidato l’ultimo ciclo di finanziamenti.

Intersezioni con la politica estera e interna

Parallelamente agli eventi fieristici, la scena politica segnala movimenti diplomatici e discussioni interne che possono influenzare il clima per le imprese. È stata annunciata la riapertura dell’ambasciata italiana a Teheran e il rientro degli uffici ICE, un fatto che apre opportunità di relazione commerciale in aree geopolitiche sensibili. Sul fronte nazionale, vertici internazionali come il G7 hanno mostrato momenti di intesa e frizioni che incidono sulle priorità di sicurezza e cooperazione tecnologica tra Paesi.