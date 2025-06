Mentre la fame divide i naufraghi, un pericolo ben più grande compare in acqua: squalo avvistato sull'Ultima Spiaggia.

Sull’Isola dei Famosi, i naufraghi, ormai allo stremo delle forze e impegnati in un acceso confronto sulla cronica mancanza di cibo, sono stati bruscamente interrotti da un evento inatteso e sconvolgente: un grosso squalo è stato avvistato a pochi metri dalla riva. Le immagini, trasmesse in diretta, hanno catturato tutta la tensione di un momento che ha lasciato concorrenti e spettatori con il fiato sospeso.

Isola dei Famosi, Alham El Brinis attacca Vallesi e Giarrusso

Nelle scorse ore all’Isola dei Famosi, Alham El Brinis ha espresso chiaramente la sua frustrazione nei confronti dell’atteggiamento degli altri naufraghi riguardo alla pesca. Durante la diretta di sabato scorso, la modella di origini marocchine ha criticato in particolare Paolo Vallesi e Dino Giarrusso, accusandoli di scarso impegno nella ricerca di cibo. Secondo il suo racconto, Dino si sarebbe immerso in mare una sola volta, per pochi minuti e senza risultati, abbandonando subito il tentativo.

Alham ha evidenziato come le continue lamentele per la fame siano poco credibili, dal momento che – a suo dire – nessuno ha davvero dedicato tempo e sforzi concreti alla pesca nell’arco di una settimana. Ha inoltre sottolineato un atteggiamento passivo: molti si limiterebbero a passeggiare lungo la battigia, scrutando i primi centimetri d’acqua, senza mai inoltrarsi oltre.

Pochi secondi dopo il suo intervento, un suono insolito proveniente dal mare ha attirato l’attenzione del gruppo. È stata proprio Alham a notarlo per prima, indicando l’acqua con un grido: “Oddio, guardate lì!”.

Isola dei Famosi, l’incontro ravvicinato con uno squalo: la reazione dei naufraghi

Dino Giarrusso non ha esitato a commentare la scena, spiegando subito di cosa si trattava: un imponente squalo stava attaccando una manta a pochi metri dalla riva. L’episodio ha offerto ad Alham El Brinis l’occasione perfetta per rafforzare il suo punto di vista. La modella ha infatti ribadito con convinzione ciò che sostiene da giorni:

“Questa è la conferma che il pesce c’è”.

Gli squali non sono una novità all’Isola dei Famosi. Già nel 2022, Clemente Russo, Blind ed Estefanía Bernal avevano avvistato almeno due o tre esemplari vicino alla riva.