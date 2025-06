E’ andata in onda ieri, lunedì 16 giugno, l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi 2025 ma subito dopo Patrizia Rossetti ha sbottato contro Mirko Frezza. Dure le parole della conduttrice.

Isola dei Famosi, Patrizia Rossetti si confessa su Mirko Frezza: “Gli tiro una pentolata in testa”

All’Isola dei Famosi 2025 la conduttrice toscana Patrizia Rossetti sta vivendo un momento delicato tra l’infortunio al piede che le impedisce di viversi a pieno l’esperienza in Honduras e le discussioni con Mirko Frezza contro il quale sembra essere esplosa!

Dopo la puntata andata in onda ieri, lunedì 16 giugno, a telecamere “spente”, la conduttrice si è sfogata con Omar Fantini, nuovo leader, riguardo le dichiarazioni di Mirko Frezza viste durante la diretta.

La lite in diretta

In diretta tv Mirko ha accusato Patrizia di lamentarsi troppo spesso ma la conduttrice si è “giustificata” parlando del suo problema al piede.

“Mi aspettavo di più da me stessa. E poi non mi piace quando vengono dette cose che non sono vere, quello che ha detto Mirko Frezza non è vero. Provate a pensare cosa significhi arrivare qui e sentire male al dito, me lo sto portando dietro da un mese e mezzo. Non lo posso fasciare o ingessare, solo tre giorni fa ho scoperto che ho un dito rotto. Non posso nuotare, arrampicarmi, fisicamente mi sento molto limitata”.

Patrizia Rossetti contro Mirko Frezza: “Mi disturba tantissimo”

Patrizia Rossetti ha confessato, parlando con Omar Fantini, di non sentirsi più a suo agio nel gruppo a causa del comportamento di Mirko Frezza, con cui credeva di aver instaurato un sincero legame d’amicizia ma che invece, le ha dato contro anche in diretta.

Patrizia ha detto chiaramente di sentirsi tradita dalle parole di Frezza, che nelle clip ha dichiarato di trovarla antipatica e poi, l’ha nominata dicendo di non voler arrivare in finale con lei.

“In questo gruppo io ci stavo bene, ci sto bene adesso? Devo essere onesta? No. Perché c’è una persona purtroppo che mi disturba moltissimo. Farò finta di non sentirlo, perché se no, gli tiro davvero una pentolata in testa, sappilo. Dovete tenermelo lontano anche perché una persona che dopo che mi chiama zia Patty per un mese e mezzo dice che gli sto antipatica e che non vuole fare la finale con me, quando prima ha detto tutto il contrario… Fa l’amico e poi dopo me ne dice di tutti i colori, e non riesco a capire perché. Allora non fare l’amico, fai il nemico, lo preferisco”.