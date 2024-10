L'operario di 47 anni investito da un treno lavorava per una ditta appaltatrice di Rfi: la dinamica dell'incidente è al vaglio delle autorità competenti.

Un operaio di 47 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno sulla linea Bologna-Venezia, nel tratto tra Castelmaggiore e San Pietro in Casale. L’incidente è avvenuto alle 4:30 nei pressi di San Giorgio di Piano e ha coinvolto un lavoratore di una ditta appaltatrice esterna, impegnato in attività per conto di Rfi, quando è stato travolto da un Intercity Roma-Trieste.

Operaio investito da treno: circolazione ripristinata

In seguito all’incidente, la circolazione ferroviaria è stata immediatamente sospesa, ma sta gradualmente tornando alla normalità. Le Ferrovie dello Stato comunicano che i treni dell’Alta Velocità, Intercity e regionali hanno subito deviazioni e riduzioni di percorso. Rfi ha espresso profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima.

Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente

Le autorità competenti stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto, con il pieno supporto di Rfi, che sta offrendo la massima collaborazione. Dalle prime ricostruzioni, sembra che al momento dell’investimento il tecnico si sia spostato oltre l’area destinata ai lavori.

Il cordoglio da parte di Matteo Salvini

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha manifestato “profondo cordoglio” per quanto successo. Come riferito dal Mit, Salvini “segue gli sviluppi di quanto accaduto con estrema attenzione, a partire dall’accertamento della dinamica dei fatti”.