Tragedia sfiorata a Carvico, in provincia di Bergamo, dove un’auto ha finito la sua corsa sulle scale interne di un centro commerciale, provocando il panico tra i presenti. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Ieri pomeriggio, mercoledì 18 dicembre 2025, intorno alle ore 18.00, un’auto ha sfondato una balaustra di cemento per poi finire la sua corsa contro le ringhiere della scalinata interna di un centro commerciale a Carvico, in provincia di Bergamo.

Tra i presenti è scoppiato subito il panico, con i detriti dell’auto che sono finiti al piano inferiore. Sul luogo dell’incidente sono giunti subito i soccorsi, i Vigili del Fuoco e le autorità, che dovranno stabilire l’esatta dinamica del sinistro, al momento non è esclusa alcuna ipotesi, come per esempio un malore che ha fatto perdere improvvisamente il controllo dell’auto al conducente.

Poteva essere una tragedia, invece fortunatamente non si registrano vittime nell’incidente di ieri pomeriggio a Carvico, dove un’auto è finita contro le scale interne di un centro commerciale. Alla guida del mezzo un uomo di 76 anni, rimasto lievemente ferito e portato per accertamenti al Pronto Soccorso. Come detto sono in corso le indagini al fine di capire come mai l’uomo ha perso il controllo dell’automobile.