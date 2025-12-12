Una donna è morta in un tragico incidente sulla strada provinciale 38, lasciando sgomenta la comunità locale. Il decesso improvviso ha scosso familiari e concittadini, ricordando quanto siano fragili e imprevedibili le vite sulle strade.

Dramma lungo la strada provinciale 38: il dolore della comunità

La notizia della morte della donna di 34 anni ha profondamente colpito l’intera comunità di San Nicandro Garganico.

Il sindaco Matteo Vocale ha espresso a nome personale e dell’amministrazione comunale il proprio cordoglio, dichiarando:

“La nostra comunità è attraversata da un dolore profondo. Una notizia che ha scosso tutti noi, lasciandoci senza parole. Michela era una figlia della nostra terra, una giovane vita spezzata troppo presto”.

Vocale ha aggiunto che, in momenti come questo, “ogni parola appare insufficiente” e che l’intera città si stringe con rispetto e silenzio attorno ai familiari della vittima. La scomparsa di Michela, stimata e conosciuta da tutti, ha lasciato un vuoto doloroso nella cittadina garganica, che oggi piange una giovane vita tragicamente interrotta.

Dramma lungo la strada provinciale 38, una donna è morta in un tragico incidente

San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, è stata scossa da una drammatica tragedia oggi, venerdì 12 dicembre. Michela Ferrandino, infermiera di 34 anni e madre di una bambina di 10 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 38, nel tratto che collega Apricena alla località San Nazario.

La giovane donna era alla guida della sua utilitaria quando, per motivi ancora in corso di accertamento, il suo veicolo si è scontrato frontalmente con un camion proveniente in senso opposto. L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo a Michela, che è deceduta sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti Carabinieri, Vigili del Fuoco e operatori del 118, ma ogni soccorso si è rivelato purtroppo inutile.