Nella notte tra il 20 e il 21 maggio, un grave incidente ha sconvolto la zona Corvetto di Milano. Un giovane di 21 anni, a bordo della sua moto, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato violentemente contro un palo su un’isola spartitraffico.

Tenta di evitare un posto di blocco, fugge in moto e si schianta: drammatico incidente nella notte a Milano

L’incidente

si è verificato in via Marco d’Agrate, vicino all’incrocio con via Cassano d’Adda. Intorno alle 3:20 della notte, in zona Corvetto, sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, allertate dalla centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza e urgenza, insieme alla polizia locale.

Secondo le prime ricostruzioni riportate da Milano Today, il 21enne viaggiava su un T-Max quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il palo di un semaforo. Dopo l’impatto, il ragazzo è stato sbalzato a diversi metri di distanza ed è caduto a terra. Poco prima dello schianto, in viale Ortles, avrebbe incrociato una pattuglia della polizia di Stato. Forse nel tentativo di evitare un controllo – circostanza ancora in fase di accertamento – avrebbe cambiato direzione, perdendo poi il controllo dello scooter e terminando la corsa contro il palo.

Secondo quanto trapelato, il 21enne non avrebbe avuto la patente.

Tenta di evitare un posto di blocco, fugge in moto e si schianta: epilogo tragico

Al momento dell’arrivo del personale medico, il ragazzo era in condizioni critiche e incosciente. Trasportato d’urgenza all’Humanitas di Rozzano, è deceduto poco dopo. La polizia locale, che ha effettuato i rilievi durante la notte, sta continuando le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente mortale.