Non si placano le tensioni tra Al Bano e Romina Power. L’ultimo motivo di scontro riguarda il recente viaggio del cantante in Russia per esibirsi a San Pietroburgo. Una decisione che non è piaciuta all’ex moglie, la quale ha espresso pubblicamente il suo dissenso con un post sui social. La risposta di Al Bano non si è fatta attendere.

Romina Power si dissocia dal concerto di Al Bano

Romina è stata chiara e diretta: attraverso un post sui social, ha dichiarato apertamente di volersi dissociare dall’esibizione dell’ex compagno e dalla decisione, da lei non condivisa, di cantare in Russia in un periodo così delicato a livello internazionale.

“Mi dissocio dalla canzone Felicità cantata in Russia. Non ho accettato di prendere parte a quel concerto. E non mi sembra né il luogo, né il momento di cantare Felicità“, ha dichiarato sul suo profilo social.

Romina Power si dissocia dal concerto di Al Bano: la replica immediata del cantante

“Il post pubblicato su Instagram da Romina è una coltellata mediatica. Dalla madre dei miei quattro figli non me la sarei mai aspettato. Sono rimasto veramente stupito da quello che ha scritto, lei si dissocia da cosa? Chi l’ha invitata a San Pietroburgo a cantare ‘Felicità’? A me non risulta che lei sia stata invitata a esibirsi“, ha dichiarato il cantante a Adnkronos.

Al Bano ha definito le dichiarazioni di Romina Power prive di fondamento, sottolineando che l’ex moglie non era presente al concerto e quindi non può comprendere cosa sia realmente accaduto di fronte all’Ermitage, a San Pietroburgo. Ha poi ribadito, con una punta d’ironia, che in qualsiasi contesto – sia in tempi di pace che durante le crisi – c’è sempre bisogno di diffondere un messaggio positivo, come quello trasmesso da Felicità, brano iconico del suo repertorio.

“I 600mila russi che erano davanti a me a San Pietroburgo l’hanno gradita. ‘Felicità’ è una canzone che mette sempre allegria a chi la canta e soprattutto a chi l’ascolta”.

Nonostante i due abbiano annunciato un tour congiunto per l’estate, le recenti tensioni mettono ora in dubbio la tenuta del progetto.