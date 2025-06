Al Bano, cantante amatissimo in Russia, è volato a San Pietroburgo, per un suo concerto. Ma, intervistato dal Tg1, ha fatto una gaffe clamorosa sulla guerra…cosa ha detto?

Al Bano in Russia, la gaffe in tv: “Non ci sono bombe”, la giornalista lo corregge: “Ma la guerra non è qui”

Al Bano è ormai una star amatissima in Russia. Nonostante l’amore tra la popolazione russa e il cantante pugliese, quest’ultimo ha dimostrato di non essere molto informato su quello che sta succedendo tra la Russia e l’Ucraina.

Al Bano in Russia: “C’è fame di pace”

“Più che ascoltare un concerto di Al Bano, secondo me – racconta il cantante di Cellino San Marco – c’ è fame di pace da parte del popolo russo”, aveva detto il cantante prima di partire per la Russia.

“Avrei potuto scegliere tante altre piazze per andare a cantare ma appena mi hanno chiamato da San Pietroburgo, cinque mesi fa, io ho dato immediatamente l’ok. E vado per parlare di pace. Invocare la pace. Cantare la pace. Perché con la pace c’è vita, con la guerra sappiamo quello che succede: molte mamme non rivedranno i loro figli”.

Il video diventato virale

Uno spezzone di video del Tg1 è diventato virale sui social network. Poche ore prima, Al Bano era intervenuto, in collegamento, a “La volta buona”, intervistato da Caterina Balivo che dopo avergli chiesto cosa avrebbe cantato in Russia gli chiedeva conto delle polemiche:

“Quelli che criticano sono sempre quelli che non sanno niente, stanno fuori zona, non sanno qual è la realtà, non sanno che qui, in Russia, siamo per fare i messaggeri di pace, è il mio mestiere e lo farò sempre, contro tutti – ha detto il cantante – vado a portare pace dove c’è bisogno, vado a portare la mia musica. Se gli altri criticano è perché non capiscono un cavolo, sono lontani dalla realtà“.

La gaffe in tv sulla guerra

Intervistato dal Tg1, dopo il concerto di San Pietroburgo del 20 giugno, Al Bano ha fatto una gaffe clamorosa dimostrando di non sapere molto riguardo ciò che sta accadendo ormai da tre anni. “Accendi la tv e dicono che qui ci sono bombe e cannoni ovunque. Tu li vedi?”, domanda Al Bano alla giornalista, che però lo corregge: “Ma la guerra non è qui..”, sottolineando che in realtà gli scontri avvengono in Ucraina, non in Russia.