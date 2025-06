Durante la serata inaugurale della manifestazione “Il Sulcis Iglesiente espone” a Carbonia, l’atmosfera è stata improvvisamente turbata da un episodio imprevisto. Nel corso dell’esibizione di Al Bano, una donna ha accusato un malore, causando preoccupazione tra il pubblico e una momentanea interruzione dello spettacolo. Tuttavia, non è stato questo spiacevole evento a catturare l’attenzione, ma la reazione del cantante, che ha scatenato un acceso dibattito sui social e nei media, dividendo l’opinione pubblica.

Al Bano, polemiche per le parole a una donna colpita da malore al suo concerto

Un episodio inatteso ha segnato il concerto di Al Bano Carrisi a Carbonia. Nel corso dell’esibizione, il celebre cantante ha notato che una spettatrice, Deborah, stava attraversando un momento di difficoltà a causa di un improvviso malore. L’artista ha reagito con rapidità scegliendo di intervenire a modo suo: “Debora! Svegliati! Vieni qui!”, ha esclamato dal palco.

Poi, Al Bano ha aggiunto con ironia:

“Ho capito perché è svenuta: le manca Fausto Leali!”.

Una battuta fatta subito dopo, però, ha sollevato alcune critiche online. Rivolgendosi alla donna, il cantante ha detto:

“Non voglio dire troppo, ma una piccola cura dimagrante ci starebbe. La sto facendo anch’io. Ti vogliamo bene”, la frase ha scatenato le polemiche sui social tra chi l’ha interpretata come uno scherzo innocuo e chi invece l’ha giudicata fuori luogo.

Alla fine, la vicenda si è conclusa bene: la donna, soccorsa anche dal personale sanitario sul posto, ha ripreso pienamente conoscenza.

Al Bano risponde duramente alle polemiche sui social e ai titoli che lo accusano di aver offeso una spettatrice durante il concerto di sabato a Carbonia. Le sue parole all’Adnkronos:

“L’ironia è il sale della vita, ci stanno quelli che non lo capiscono e mi dispiace per loro. Ormai sui siti montano polemiche solo per fare qualche click in più, polemiche basate sul nulla e lo fanno anche a costo di infamare una persona. L’importante è che il pubblico non abbocchi facilmente”.

Poi, ha concluso:

“La signora ha sorriso alla battuta, non ho offeso nessuno. Ho anche detto che io stesso sto facendo una dieta, dove sta l’offesa?”.

L’artista ha spiegato di aver immediatamente interrotto il concerto non appena la spettatrice si è sentita male, attendendo che la situazione si risolvesse e facendo accompagnare la donna in un’area protetta. Durante l’intervento dei soccorsi, ha persino aiutato a dirigere il traffico, chiedendosi retoricamente cosa si potesse fare di più. Ha inoltre sottolineato come il pubblico, composto da circa 10mila persone a Carbonia, abbia apprezzato la sua battuta, affermando che per lui è questo l’aspetto più importante.