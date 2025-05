Al Bano furioso per la pubblicazione degli scatti in compagnia di Sophia Loren

Al Bano è accecato dalla furia e dalla rabbia, il cantante pugliese ha incontrato l’amica di sempre Sophia Loren in una situazione privata e non avrebbe voluto che il mondo lo sapesse. Il comportamento avuto da chi ha diffuso gli scatti lo ha deluso profondamente perché non se lo aspettava.

Al Bano e Sophia Loren, incontro d’amicizia

Al Bano e Sophia Loren si conoscono da anni e come confessato dal cantante ad Ansa la incontra almeno tre volte all’anno. Si tratta di un modo per ricordare i vecchi tempi e rinsaldare un legame d’amicizia importante per entrambi.

A questo proposito è voluto intervenire sul discorso legato alla pubblicazione delle fotografie del suddetto incontro che sarebbero dovute restare private – “Erano foto fatte per noi, per la famiglia. Non certo per essere pubblicate” queste le parole riportate anche da Leggo.it

Chi è che ha pubblicato gli scatti

Gli scatti dell’incontro privato tra l’attrice ed il cantante sono state pubblicate dal collezionsta di automobili Daniel Iseli. Iseli le ha pubblicate sul proprio profilo Instagram con una didascalia significativa – “ricordando i vecchi tempi”.

Le fotografie sono diventate ben presto virali ed hanno fatto il giro del web anche perché Sophia Loren non si mostrava pubblicamente da tempo.

L’attrice ora 90enne non aveva fatto trapelare informazioni per godersi in tranquillità la sua vita privata.