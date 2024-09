Il 20 settembre 2024, Sophia Loren compie 90 anni. Considerata una delle dive italiane più grandi di sempre, è famosa in tutto il mondo per la sua immensa bravura e la sua bellezza d’altri tempi.

Sophia Loren compie 90 anni: tutto quello che non sai sulla diva

Classe 1934, Sophia Loren è nata il 20 settembre nella clinica per ragazze madri Santa Margherita di Roma. Sua madre Romilda Villani sognava di fare l’attrice e aveva avuto una relazione con il produttore Riccardo Scicolone. Quest’ultimo, soltanto in seguito, ha riconosciuto Sofia Costanza Brigida – questo il vero nome della diva – e sua sorella Maria. Cresciuta a Pozzuoli con la famiglia materna, a soli 15 anni la Loren ha partecipato ad un concorso di bellezza classificandosi tra le prime dieci. Ha così guadagnato 25mila lire, che ha speso per raggiungere Cinecittà con la madre.

Il successo di Sophia Loren

Ad aprirle le porte del successo è stata l’edizione 1950 di Miss Italia, dove ha conquistato la fascia di Miss Eleganza, creata proprio per lei. Sophia Loren ha così iniziato a lavorare nelle pubblicità, in radio e come protagonista di fotoromanzi. Il primo ruolo al cinema è arrivato nel 1953, quando è stata ingaggiata come protagonista di Africa sotto i mari. A questo punto, la sua carriera ha spiccato il volo e lei è diventata famosa in tutto il mondo. Da Vittorio De Sica a Marcello Mastroianni, passando per Totò: in tanti l’hanno scelta come musa.

La vita privata di Sophia Loren

Sophia Loren ha sposato il produttore Carlo Ponti per ben due volte, la prima nel 1957, in Messico per procura, e poi nel 1966, a Parigi. Sono rimasti insieme fino alla morte di lui, avvenuta nel 2007, e hanno avuto due figli: Carlo, oggi direttore d’orchestra, ed Edoardo, di professione regista. L’esistenza dell’attrice non è stata sempre rose e fiori. Sopravvissuta alla guerra, ha vissuto periodi molto difficili, come i 17 giorni di carcere a Caserta, nel 1982. E’ stata arrestata in aeroporto, con l’accusa di evasione fiscale, ed è stata scagionata solo nel 2013, quando si è scoperto che la colpa era del suo commercialista.