Al Bano non parteciperà ai funerali di Papa Francesco: la sua decisione scuote il mondo dello spettacolo e scatena accese polemiche. Il cantante ha spiegato la sua posizione con parole forti, che non sono passate inosservate, alimentando un acceso dibattito sui social. Ecco tutti i dettagli su una vicenda che sta facendo discutere l’Italia.

Il rapporto tra Al Bano e Papa Francesco

“Un guerriero animato dalla fede, mandato tra noi dalla forza dello Spirito Santo“. Così Al Bano ha descritto Papa Francesco, in un ricordo emozionato condiviso su Instagram il giorno della sua morte. Il cantante di Cellino San Marco ha voluto celebrare la figura del Pontefice, ricordando i momenti trascorsi insieme, in particolare il primo incontro.



Il primo incontro tra il cantante e il Papa rimane legato indissolubilmente al drammatico episodio che lo colpì nel 2016, quando Al Bano fu colpito da un infarto. Era il 9 dicembre, e il cantante stava per salire sul palco dell’Auditorium Conciliazione, a pochi passi dal Vaticano, per partecipare al Concerto di Natale a Roma, quando improvvisamente si sentì male.

Quattro giorni dopo, nonostante i medici gli avessero consigliato di riposare, decise di presentarsi comunque all’udienza con il Papa, affermando che, se doveva morire, sarebbe stato meglio farlo di fronte al Pontefice. L’incontro, racconta, fu per lui indimenticabile, tanto che fu profondamente toccato dalla dedizione di Papa Francesco, che si comportò come un padre, accarezzando gli ammalati e donando sorrisi.

“Furono i 45 minuti più indimenticabili della mia vita”.

Al Bano non parteciperà ai funerali di Papa Francesco: le sue parole scatenano polemiche

Al Bano ha spiegato, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, le ragioni dietro la sua decisione di non partecipare ai funerali del Santo Padre. Il cantante ha dichiarato che la scelta è stata dettata dal profondo rispetto per il Pontefice e per la cerimonia.

“So che non potrei fare un passo senza che qualcuno mi chieda un autografo o un selfie. E, in un’occasione solenne come questa, mi dispiacerebbe molto”.

Le parole di Al Bano hanno sollevato un acceso dibattito, suscitando reazioni contrastanti. In breve tempo, numerosi messaggi sono stati condivisi sui social, alcuni di supporto, altri di critiche. Tra i commenti, si leggono: