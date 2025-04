In vista del funerale di Papa Francesco, previsto per sabato 26 aprile 2025, la Capitale adotterà una serie di misure straordinarie per garantire ordine pubblico e sicurezza. Tra queste, spicca la sospensione delle attività scolastiche, come stabilito da una circolare ufficiale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio. Una decisione che coinvolge tutte le scuole di Roma e che riflette la portata storica e simbolica dell’evento, destinato a richiamare migliaia di fedeli da ogni parte del mondo.

Roma si prepara al funerale di Papa Francesco

La città di Roma si appresta ad affrontare uno dei momenti più significativi e complessi della sua storia recente: le esequie di Papa Francesco. Si prevede un afflusso di oltre 200mila fedeli, accompagnati da più di 170 delegazioni internazionali, tra cui rappresentanti di vertice come capi di Stato e di governo.

In vista di un evento di tale portata, è stato predisposto un articolato dispositivo di sicurezza che coinvolge ogni livello operativo: controlli aerei, terrestri, sotterranei e fluviali lungo il Tevere. Il prefetto Lamberto Giannini ha fatto sapere che il piano già elaborato in vista del Giubileo è stato ulteriormente potenziato, con l’inserimento di misure eccezionali finalizzate a garantire l’ordine pubblico in un contesto considerato straordinario.

Scuole chiuse a Roma per il funerale di Papa Francesco? Arriva la conferma ufficiale

In occasione dei funerali di Papa Francesco è stato predisposto un massiccio piano di sicurezza che coinvolge anche il mondo scolastico. L’Ufficio scolastico regionale del Lazio, attraverso una circolare firmata dal direttore generale Anna Paola Sabatini, ha comunicato la chiusura delle scuole della Capitale per la giornata delle esequie.

Questa decisione, come precisato dall’Usr, riguarda esclusivamente gli istituti scolastici di Roma, e mira a garantire la sicurezza e la gestione dell’ordine pubblico durante un evento di rilevanza storica e mondiale.

“In considerazione delle esigenze organizzative e di sicurezza connesse alla celebrazione della Santa messa esequiale in suffragio del Santo Padre, prevista per la giornata del 26 aprile si chiede alle istituzione scolastiche di provvedere alla chiusura dei plessi scolastici per l’intera giornata, qualora non siano già stati deliberati giorni di sospensione delle attività didattiche per la ricorrenza del 25 aprile”, si legge nella nota.



Nel documento, si sottolinea che la chiusura degli istituti scolastici, anche in assenza di attività didattica, favorirà l’attuazione delle misure di sicurezza e la gestione logistica dell’evento. Questo contribuirà a garantire lo svolgimento delle celebrazioni in modo ordinato e sicuro.