Al Bano nella tempesta per il viaggio in Russia, Romina rompe il silenzio con parole cariche di significato morale.

La partecipazione di Al Bano a un evento ufficiale in Russia ha acceso una nuova ondata di polemiche. In un momento storico segnato da tensioni internazionali e prese di posizione nette da parte del mondo dello spettacolo, la presenza del cantante pugliese oltreconfine non è passata inosservata. Tra critiche, commenti accesi e reazioni contrastanti, a far rumore è stata soprattutto la scelta di Romina Power.

Critiche per la trasferta in Russia: Al Bano replica, ma la polemica non si placa

Le dichiarazioni di Romina Power si sono inserite in un clima già carico di polemiche nei confronti di Al Bano. L’artista salentino è finito nel mirino per la sua partecipazione a un evento in Russia, suscitando perplessità e critiche da più fronti. Dal canto suo, il cantante ha risposto con decisione, ribadendo di aver agito con l’intento di promuovere la pace: “Quelli che criticano sono sempre quelli che non sanno niente… qui siamo per fare i messaggeri di pace”, ha affermato nel corso della trasmissione La volta buona.

A suscitare nuovo clamore è stata un’intervista al Tg1, in cui il cantante accusa i media italiani di raccontare una versione distorta della guerra:

“Tu accendi il televisore in Italia e sembra che qua bombe, cannoni da tutte le parti. A te risulta?“.

La giornalista da Mosca ha replicato con tono deciso: “Ma la guerra non è qui”.

Una frase che ha diviso l’opinione pubblica, accendendo il dibattito sul ruolo degli artisti nei contesti internazionali e sulle responsabilità comunicative in tempi di conflitto.

“Stavolta no”, lite furiosa tra Al Bano e Romina: nulla è più come prima

Le tensioni tra Al Bano e Romina Power non sono una novità, ma stavolta la cantante ha deciso di prendere una posizione netta. Un gesto evidente, reso pubblico proprio mentre i due continuano a esibirsi insieme in diverse tappe della loro tournée europea. Soltanto pochi giorni fa avevano condiviso il palco a Madrid, lasciando intuire una certa serenità ritrovata almeno sul piano artistico.

Dietro la facciata di armonia, qualcosa si è rotto. Il malumore di Romina è affiorato in modo chiaro sui social: una storia pubblicata su Instagram ha lanciato un messaggio inequivocabile. Il riferimento a una recente apparizione di Al Bano in Russia durante la quale ha cantato anche uno dei brani più iconici della loro storia condivisa, sia sul palco che nella vita privata.

In quell’esibizione, accanto al cantante non c’era Romina, ma Iva Zanicchi. Una sostituzione che ha attirato l’attenzione del pubblico, rendendo ancora più evidente l’assenza della storica partner e sottolineando la distanza che lei stessa ha voluto rimarcare.