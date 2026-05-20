Italia-India, Meloni: interscambio commerciale a 20 mld alla portata

Roma, 20 mag. (askanews) – “Ci diamo l’obiettivo di far crescere il nostro già solido interscambio commerciale fino a 20 miliardi di euro dagli attuali 14 nei prossimi tre anni, cioè entro il 2029: obiettivo molto ambizioso, alla portata, anche sfruttando il potenziale dell’accordo di libero scambio sottoscritto tra Unione Europea e India”.

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso delle dichiarazioni congiunte a Villa Pamphilj dopo l’incontro con il primo ministro indiano Modi.”È un obiettivo alla portata – ha insistito la presidente del Consiglio – anche perché i nostri ecosistemi economici e produttivi sono altamente complementari. La dimensione, le infrastrutture digitali, il dinamismo innovativo indiano si combinano molto bene con la forza industriale italiana, l’eccellenza manifatturiera, la capacità di integrazione tecnologica”.