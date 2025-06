Al Bano Carrisi torna al centro delle polemiche dopo un episodio avvenuto durante un suo recente concerto. Tra una spettatrice svenuta e un commento controverso sull’aspetto fisico, l’artista ha scatenato un acceso dibattito. A prendere posizione con durezza è stata Alessandra Mussolini, che non ha risparmiato critiche nei suoi confronti.

Le polemiche su Al Bano Carrisi non si sono placate dopo un episodio verificatosi durante un suo recente concerto. Una spettatrice è svenuta tra il pubblico e, nel tentativo di farla riprendere, il cantante pugliese ha urlato più volte per attirare l’attenzione. Tuttavia, a scatenare il dibattito è stata una frase successiva pronunciata dallo stesso artista, nella quale ha suggerito che alla donna sarebbe servita una dieta.

Questo commento ha suscitato un’ondata di critiche, che sono arrivate fino alla trasmissione La Vita in Diretta, condotta da Alberto Matano. Tra le opinioniste presenti in studio c’era Alessandra Mussolini, che ha manifestato chiaramente il suo disappunto e ha espresso dure critiche nei confronti di Al Bano.

Tuttavia, questo non è stato l’unico motivo alla base della sua critica. Matano ha approfondito la questione e la Mussolini ha confessato di nutrire un rancore personale verso il cantante.

“Se ce l’ho con Al Bano? Sì, ho certi denti avvelenati con lui che sembro un vampiro. Per quella foto , quella con mia zia Sophia Loren . Ancora non l’ho smaltita, pensa, non l’ho smaltita”.

Al Bano si era comunque dissociato da quella foto, precisando di non aver mai autorizzato la sua diffusione:

“Era una foto privata, fatta per la famiglia. Con Sophia Loren c’è una grande amicizia, ma non era destinata alla pubblicazione. Per me è un tradimento“.