Lauren Sanchez è molto più che “la moglie di Jeff Bezos”. Giornalista, produttrice, imprenditrice e pilota di elicotteri, la sua storia personale è un mix di ambizione, talento e determinazione. Dopo il matrimonio civile negli Stati Uniti, la coppia ha celebrato anche a Venezia con una cerimonia esclusiva davanti a 250 invitati. Ma chi è davvero la donna che ha conquistato il cuore dell’uomo più ricco del mondo?

Famiglia allargata e armonia ritrovata: il retroscena sulla vita privata di Lauren Sanchez

La sfera personale di Lauren Sanchez ha spesso attirato l’attenzione dei media americani. Madre di tre figli, ha avuto Nikko — oggi ventiquattrenne — dalla relazione con l’ex star della NFL Tony Gonzalez, mentre gli altri due, Evan ed Eleanor, sono nati durante il suo matrimonio con l’agente hollywoodiano Patrick Whitesell. Pur avendo intrapreso percorsi sentimentali diversi, Sanchez sarebbe riuscita a costruire un clima familiare sereno e coeso, valorizzando i rapporti all’interno della sua rete affettiva estesa.

A tal proposito, secondo quanto riportato da People e Page Six, tra gli invitati al sontuoso matrimonio veneziano con Jeff Bezos c’era anche Tony Gonzalez, ex compagno e padre del suo primogenito. La sua presenza è stata confermata dai social, dove l’ex atleta — classe 1976 — è stato localizzato in Italia, tra Lazio e Toscana, in compagnia della moglie October.

Dalla TV allo spazio: chi è Lauren Sanchez, la donna che ha fatto innamorare Jeff Bezos

Lauren Sanchez ha origini messicano-americane. Nata ad Albuquerque nel dicembre del 1969 e cresciuta in California. Sua madre, Eleanor, ha lavorato come assistente del vicesindaco di Albuquerque, mentre il padre era un istruttore di volo e meccanico aeronautico. L’infanzia di Lauren è stata caratterizzata da sacrifici: in un’intervista del 2017 rilasciata a The Hollywood Reporter, ha ricordato come, in certi periodi, si trovasse persino a dormire nel retro dell’auto della nonna, impiegata come donna delle pulizie.

Da giovane, aveva tentato di entrare nel mondo dell’aviazione come hostess, ma la candidatura fu respinta per motivi legati al peso, secondo quanto dichiarato successivamente al Wall Street Journal. Dopo aver studiato recitazione e dizione, le venne diagnosticata la dislessia, una condizione che non ha mai ostacolato la sua carriera, anzi, si sarebbe rivelata in seguito un elemento di forza e consapevolezza. Quel momento, ha raccontato, segnò per lei un nuovo inizio. Proprio da quell’esperienza ha tratto ispirazione per il suo libro per bambini pubblicato nel 2024, The Fly Who Flew to Space, incentrato sulla storia di Flynn, una mosca curiosa che parte per lo spazio e torna sulla Terra per salvare il pianeta. L’opera, che riflette i temi della resilienza e della scoperta di sé, è diventata un bestseller del New York Times.

Grazie a una borsa di studio, ha frequentato la University of Southern California, specializzandosi in giornalismo. Il suo ingresso nel mondo dell’informazione è avvenuto attraverso le redazioni locali, per poi approdare a ruoli sempre più rilevanti nel panorama televisivo nazionale. Negli anni ’90, è diventata un volto noto negli Stati Uniti, collaborando con emittenti come Fox Sports Net, Extra e Good Day LA.

La sua professionalità le è valsa una nomination agli Emmy per il programma sportivo Going Deep, oltre a un Emmy Award ricevuto nel 1999 come anchorwoman per il telegiornale UPN News 13 trasmesso da KCOP-TV. In seguito, ha condotto Good Day LA su KTTV Fox 11 ed è stata la prima presentatrice del popolare talent show So You Think You Can Dance.

A quarant’anni ha scelto di inseguire una passione coltivata fin dall’infanzia: il volo. Ispirata dal mestiere del padre, ha ottenuto la licenza di pilota di elicotteri e, nel 2016, ha fondato Black Ops Aviation, la prima compagnia di produzione cinematografica aerea gestita da una donna. L’azienda ha collaborato con importanti realtà come Netflix, Amazon e con il film Dunkirk di Christopher Nolan.

Parallelamente alla carriera televisiva e all’impegno nell’industria aerospaziale, Lauren Sanchez ha avuto piccole esperienze anche come attrice, interpretando se stessa in film come The Day After Tomorrow e I Fantastici 4.