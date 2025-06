Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno coronato il loro sogno d’amore in una cornice da fiaba: Venezia. Sull’isola di San Giorgio Maggiore, tra riflessi d’acqua e architetture senza tempo, la coppia si è detta “sì” davanti a 250 ospiti selezionatissimi, tra celebrità internazionali, amici intimi e figure di spicco del jet set mondiale. Un matrimonio blindato ma spettacolare, fatto di eleganza, romanticismo e dettagli che raccontano molto più di una semplice cerimonia.

Venezia protesta: tra lusso e dissenso, il matrimonio divide la città

Mentre i festeggiamenti proseguono tra location esclusive e ospiti stellari, la protesta contro Jeff Bezos non si è spenta. Dopo il blitz simbolico di giovedì notte, con slogan proiettati tramite laser sul campanile di San Marco da parte di attivisti contrari alla presenza del magnate, l’attenzione si sposta a oggi, giornata annunciata come punto culminante del dissenso.

Un corteo organizzato dai comitati “anti-Bezos” e “contro la guerra” sfilerà da Piazzale Santa Lucia fino al Ponte di Rialto, per denunciare la “svendita di Venezia ai miliardari”. Sarà lì che prenderà voce quella parte della città che avrebbe preferito non vedere il patron di Amazon celebrare le sue nozze nella Laguna.

Nuovi manifesti sono comparsi in città: ritraggono il volto di Bezos accompagnato dal messaggio provocatorio: “Nel tempo che impieghi a leggere questo messaggio, la ricchezza di Jeff Bezos è aumentata più del tuo stipendio mensile”, insieme allo slogan “Tassare i miliardari!”. Un clima teso, che accompagna uno degli eventi mondani più chiacchierati dell’anno.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez, nozze da sogno a Venezia: i retroscena del matrimonio

Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sono uniti in matrimonio sull’esclusiva Isola di San Giorgio Maggiore, all’interno della suggestiva Fondazione Cini, davanti a oltre 200 ospiti tra celebrità internazionali. L’evento, blindatissimo, ha segnato il culmine di tre giorni di festeggiamenti sontuosi, iniziati con un party inaugurale nel chiostro cinquecentesco della Madonna dell’Orto.

Il momento del “sì” è stato accompagnato dalle note di Can’t Help Falling in Love, interpretata da Matteo Bocelli, figlio del celebre tenore Andrea. Lo scambio delle fedi, extra lusso, è avvenuto nella raffinata cornice del Teatro Verde, affacciato sulla Laguna. Il gesto ha suggellato un’unione che, secondo fonti vicine alla coppia, sarebbe stata formalizzata già tempo prima in forma privata.

Tra i numerosi look sfoggiati durante la tre giorni, la neo-sposa ha scelto anche un abito ispirato a Gilda di Rita Hayworth per la cena di nozze, e un capolavoro di Oscar de la Renta tempestato di 175.000 cristalli per la festa finale. Non sono mancati i gioielli straordinari: un paio di orecchini Dolce & Gabbana Alta Gioielleria e un vistoso diamante rosa da 30 carati, anello di fidanzamento dal valore stimato di oltre tre milioni di euro.

L’abito scelto da Lauren per il giorno del sì, firmato Dolce & Gabbana, è stato definito da lei stessa “un pezzo di poesia”. Lo ha raccontato su Instagram, pubblicando le foto esclusive scattate da Vogue in una villa nei pressi di Milano durante le prove. Un anno e mezzo di preparativi e di ispirazioni tratte dal cinema classico hanno portato a un vestito che, come l’intero evento, ha saputo coniugare opulenza e romanticismo.

Oggi, sabato 28 giugno è prevista un’ulteriore celebrazione privata, con due ospiti musicali d’eccezione: Lady Gaga ed Elton John. Nel frattempo, motoscafi carichi di star hanno sfilato lungo il Canal Grande, tra sguardi curiosi e fan in delirio. A popolare calli e campielli, una vera parata di stelle: Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Oprah Winfrey, Bill Gates, la principessa Rania di Giordania e, naturalmente, i Kardashian, con Kris Jenner e Khloé protagoniste di un’improvvisata sessione di shopping tra boutique di lusso e selfie con le fan. Kim, invece, ha preferito restare in hotel.