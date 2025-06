Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez ha catturato l’attenzione non solo per l’eleganza della cerimonia, ma anche per la scelta culinaria che ha accompagnato il grande giorno. Dopo aver pronunciato il fatidico “sì” davanti a 250 invitati sull’incantevole isola di San Giorgio a Venezia, la coppia ha voluto rendere omaggio alla tradizione gastronomica italiana, affidandosi a uno chef e un pasticcere campani per creare un menù nuziale esclusivo, ricco di sapori autentici e dolci da sogno.

Un banchetto che ha unito raffinatezza e gusto, celebrando l’amore attraverso i sapori della Campania.

Campania protagonista al matrimonio di Bezos e Sanchez: menù esclusivo e dolci da sogno

Ogni dettaglio del menù della cena nuziale a Venezia è stato curato con estrema attenzione. Dopo il ‘sì’ pronunciato davanti a 250 ospiti sulla sorvegliatissima isola di San Giorgio, gli sposi Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno affidato la preparazione del banchetto allo chef napoletano Fabrizio Mellino, mentre per il dessert hanno scelto il rinomato maestro pasticcere Sal De Riso.

Al termine della cena, come riportato dall’Adnkronos, gli invitati hanno potuto gustare alcune delle specialità più celebri della tradizione dolciaria campana: la celebre delizia al limone, la torta ricotta e pere, la torta Panarea arricchita con il pistacchio di Bronte e una selezione di pasticceria mignon realizzata con prodotti tipici regionali come la melannurca, i fichi bianchi e le albicocche.

Fonti vicine all’organizzazione hanno rivelato che Sal De Riso non era inizialmente a conoscenza dell’importanza dell’evento per cui stava preparando un così grande quantitativo di dolci. “Un grazie speciale allo chef Fabrizio Mellino per aver scelto le mie creazioni in un giorno così significativo“, ha scritto il pasticcere su Instagram.

Per la torta nuziale, invece, gli sposi hanno optato per una creazione d’alta pasticceria firmata dal francese Cédric Grolet, rinomato per le sue elaborazioni artistiche e scenografiche.

Chi è Fabrizio Mellino: lo chef napoletano con 3 Stelle Michelin al banchetto nuziale di Bezos

Lo chef incaricato dagli sposi per ideare il menù del banchetto nuziale è Fabrizio Mellino, alla guida della cucina del rinomato ristorante “Quattro Passi” a Nerano, nella splendida Penisola Sorrentina.

Nato nel 1991 e cresciuto in una famiglia di ristoratori che da generazioni gestisce proprio “Quattro Passi”, Mellino ha raggiunto un traguardo storico: nel 2023 è diventato il più giovane chef italiano a ricevere 3 Stelle Michelin, conquistandole a soli 32 anni.

Questo importante riconoscimento ha permesso di riportare le 3 Stelle Michelin nel Sud Italia dopo oltre vent’anni di assenza, da quando nel 2001 il celebre ristorante “Don Alfonso 1890”, situato nelle vicinanze, perse la sua terza stella.