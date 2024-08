La morte di Primo Zamparini, medaglia d’argento di pugilato alle Olimpiadi di Roma del 1960, è avvenuta ieri mercoledì 21 agosto a Fabriano. A dare la triste notizia è stata la Pugilistica Fabrianese.

Primo Zamparini morto a 85 anni

“Se n’è andato il nostro Presidente Onorario e figura storica del pugilato italiano e mondiale. Ha dedicato la sua vita al pugilato, supportando e ispirando generazioni di giovani atleti. La sua passione e dedizione continueranno a vivere in tutti noi”. Questo il messaggio che è stato diffuso ieri dalla Pugilistica Fabrianese.

Il presidente del comitato regionale Marche della Fpi, Luciano Romanella, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Zamparini ricordando come l’uomo fosse un’ispirazione per i giovani atleti.

I successi di Primo Zamparini

L’atleta, conosciuto come “la macchina da pugni”, oltre alla medaglia d’argento olimpica, ha conquistato l’oro ai mondiali militari del 1960 e il bronzo ai campionati europei del 1961. Dopo aver smesso la sua attività agonistica ha fondato la società dilettantistica “ A.S.D. Pugilistica Fabrianese”, per aiutare i nuovi giovani ad entrare nel mondo della boxe.

I funerali di Primo Zamparini

L’uomo, dopo una brutta caduta, è stato ricoverato all’ospedale Profili di Fabriano, dove si è spento all’età di 85 anni. Da oggi alle 11:30 è possibile rendergli omaggio nella camera ardente allestita nella Casa funeraria Infinitum Bondoni di Fabriano. Domani, alle 17, i funerali nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore.