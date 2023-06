Sonno e alimentazione sono strettamente connessi al punto che una cattiva alimentazione può incidere negativamente sulla qualità del sonno, con particolare riferimento alla fase del sonno profondo, che è quella più importante. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, cosa mangiare non solo per dormire bene, ma anche per restare in forma.

Sonno e alimentazione

La maggior parte delle funzioni che il nostro organismo svolge sono regolate dal ritmo circadiano, una sorta di orologio interno che, a fine giornata, stimola la melatonina (ormone del sonno) e, al risveglio, la dopamina (ormone della veglia). Il ritmo circadiano segue il suo regolare andamento grazie alla luce esterna. Sono le variazioni della luminosità ad indicare al nostro cervello quali ormoni secernere per favorire la veglia e quali ormoni secernere per favorire il sonno.

Il sonno si compone da una successione di cicli, della durata di 90 minuti ciascuno, caratterizzati da fasi specifiche:

il sonno leggero , che dura circa 20 minuti

, che dura circa 20 minuti il sonno profondo , che contribuisce al vero riposo dell’organismo

, che contribuisce al vero riposo dell’organismo il sonno paradossale, che è la fase del sonno in cui si sogna

Secondo uno studio recente, condotto in Svezia dall’Università di Uppsala e pubblicato sul The American Journal Of Clinical Nutrition, la qualità degli alimenti che si consumano regolarmente, nel corso della giornata, possono influenzare negativamente la qualità del sonno, con particolare riferimento al sonno profondo che, come abbiamo detto, è quello più importante, poiché consente il ristoro e il recupero dell’organismo.

Sonno e alimentazione: lo studio

Lo studio condotto in Svezia si è concentrato su 15 soggetti di sesso maschile, senza patologie pregresse, ai quali è stato chiesto di mantenere le stesse abitudini di sonno. Ai volontari sono stati dati, casualmente, o alimenti troppo carichi di grassi e di zuccheri o alimenti troppo poveri di grassi e di zuccheri. L’esperimento ha dimostrato che, mentre i soggetti che hanno seguito una dieta sana non hanno avuto alcun disturbo, quelli che hanno seguito una dieta malsana hanno manifestato disturbi del sonno, non in relazione al numero di ore dormite la notte, che è rimasto invariato nel corso di tutto il test, ma in relazione alla qualità, con particolare riferimento alla fase di sonno profondo che, come abbiamo visto è quella che dà ristoro all’organismo e consolida la memoria.

Ad oggi, l’esperimento non è in grado di dire quali sono, nello specifico, gli alimenti che si ripercuotono negativamente sul sonno e quali sono gli alimenti che, al contrario, ne migliorano la qualità. Tuttavia, secondo alcuni esperti, il consumo di caffeina e bevande alcoliche, di alimenti fermentati e crucifere, le spezie, i grassi cotti ed un consumo eccessivo di proteine animali a cena possono danneggiare la qualità del sonno.

Sonno e alimentazione: miglior integratore

Sonno e alimentazione sono strettamente connessi al punto che una cattiva alimentazione può incidere negativamente sulla qualità del sonno, con particolare riferimento alla fase del sonno profondo, che è quella più importante.

Se la cattiva alimentazione influenza negativamente la qualità del sonno, cattiva alimentazione e cattiva qualità del sonno, insieme, influenzano negativamente il benessere psicofisico di una persona. Chi dorme male la notte, durante il giorno, si sentirà stanco e spossato e cercherà di colmare questo malessere con un’alimentazione malsana. La cattiva alimentazione, però, come abbiamo avuto modo di appurare, contribuirà, negativamente, sulla qualità del sonno. In questo modo, si darà vita ad un circolo vizioso che dovrà essere fermato, ad ogni costo, per preservare il proprio benessere psicofisico.

L’assunzione regolare di un integratore alimentare, in questo caso, può fare la differenza. Come? Prima di tutto, questo supplemento fornisce all’organismo tutti i nutrienti che sono necessari al suo corretto funzionamento, in secondo luogo, favorisce la perdita di peso, soprattutto in quelle persone che, a causa di un metabolismo lento, in questo percorso, faticano, infine, garantisce un corpo sano che, quindi, concilierà il sonno e, come abbiamo ribadito, dormire bene aiuta a mangiare meglio come mangiare meglio aiuta a dormire bene.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Spirulina Ultra è il primo integratore alimentare sul quale fare affidamento per perdere peso, restare in forma e, quindi, dormire meglio grazie all’azione sinergica dei principi attivi che la compongono e che, nello specifico, risultano essere:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema, che potenzia i benefici che la spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.