La menopausa è una fase delicata in cui si verifica anche un aumento di peso. Vediamo come restare in forma naturalmente.

L’aumento di peso è molto comune in menopausa e i fattori che entrano in gioco per ostacolarne la perdita, tra l’altro, sono numerosi. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come perdere peso in menopausa, facendo affidamento su soluzioni naturali, che aiutano davvero senza interferire con il benessere psicofisico dell’organismo.

La menopausa inizia ufficialmente quando sono passati 12 mesi dall’ultima mestruazione. Non tutte le donne sono uguali e, durante questo periodo, alcune possono notare delle variazioni di peso, a loro volta, influenzate da altri fattori. Data la premessa, si potrebbe, dunque, dire che i cambiamenti, in una donna, iniziano qualche anno prima, durante la perimenopausa, per poi stabilizzarsi con la menopausa, una nuova fase della vita, durante la quale, l’organismo si adatta a questi cambiamenti e ritrova il suo benessere.

L’alimentazione è fondamentale sia durante la perimenopausa e, a maggior ragione, durante la menopausa, affinché l’adattamento alla nuova fase avvenga nel modo meno traumatico possibile. A questo proposito, le diete che si possono seguire sono tantissime, ma la dieta Mediterranea e le sue diverse versioni sono le uniche efficaci, dato che non sono delle diete vere e proprie, ma delle abitudini alimentari sane che aiutano a tenere sotto controllo il peso e a monitorare e preservare costantemente il benessere psicofisico della persona.

Anche durante la menopausa, dunque, si consiglia di mangiare molta frutta e verdura, così come pure di bere almeno due litri di acqua al giorno, in modo da assicurare all’organismo alti livelli di idratazione. Assicurate di consumare le proteine con moderazione e di fare il pieno di fibre che, tra le altre cose, aiutano a mantenere il senso di sazietà più a lungo nel tempo.

L’alimentazione da sola non basta mai, soprattutto in menopausa. La vera svolta è data da un metabolismo che funziona alla perfezione e il modo migliore per farlo è dato dal movimento e l’esercizio fisico regolare. Se avete impegni o vi sentite pigri, potrete optare anche per una camminata veloce, per almeno tre volte alla settimana, per mezz’ora o un’ora.

Nonostante l’impegno e le modifiche apportate sia allo stile di vita che all’alimentazione, durante la menopausa, il peso può continuare a subire delle fluttuazioni. Questa condizione è molto comune perché, come abbiamo avuto modo di appurare dalla lettura dei paragrafi precedenti, l’età che avanza e il ruolo di equilibrio che, un tempo, esercitavano gli ormoni sono fattori di ostacolo. In questi casi, però, l’assunzione di un integratore alimentare, soprattutto nel caso di un metabolismo lento, che è normale in menopausa, può davvero fare la differenza.

Gli integratori alimentari che favoriscono la perdita di peso in menopausa sono diversi e non tutti funzionano nello stesso modo. Spirulina Ultra è il primo integratore alimentare sul quale fare affidamento perché, al contrario di altri presenti in commercio, stimola il metabolismo senza influenzare e compromettere il benessere psicofisico dell’organismo.

Spirulina Ultra è un integratore alimentare naturale al 100%, il cui obiettivo è quello di:

Migliorare il benessere psicofisico

Favorire il metabolismo dei carboidrati al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero

al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero Migliorare il metabolismo dei lipidi al fine di favorirne lo smaltimento

al fine di favorirne lo smaltimento Esercitare un maggiore controllo sulla fame

Quelli che seguono sono i principi attivi di Spirulina Ultra:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema , che potenzia i benefici che la spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.



