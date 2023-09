Nella giornata di ieri, la calciatrice Jennifer Hermoso ha presentato, alla Procura dell’Audiencia Nacional, una denuncia contro il Presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales.

In occasione della cerimonia di consegna del trofeo, dopo la vittoria della Spagna nella finale della Coppa del Mondo femminile, Rubiales ha dato un bacio a stampo all’attaccante della nazionale, Jennifer Hermoso, senza il suo consenso. I procuratori spagnoli avevano aperto un’indagine il 28 agosto, dopo le dichiarazione della calciatrice, affermando che l’avrebbero contattata entro due settimane per informarla dei suoi diritti, in quanto vittima di un presunto reato di violenza sessuale. La denuncia legale di Hermoso, quindi, è il passo successivo, necessario affinché la giustizia spagnola possa procedere con un procedimento contro Rubiales. Dal canto suo il Presidente della Federcalcio si è scusato, ma ha descritto il bacio, avvenuto dopo dopo la vittoria nella finale del 20 agosto, come reciproco. La dichiarazione è stata prontamente respinta dall’attaccante del Pachuca.

Le reazioni del mondo calcistico

L’accaduto ha provocato un forte marasma nel calcio spagnolo. Il Governo ha chiesto le dimissioni di Rubiales e la RFEF ha licenziato Jorge Vilda come allenatore della nazionale femminile. Al suo posto è subentrata Montse Tomé, la prima donna nella storia della nazionale spagnola a ricoprire questo ruolo. La FIFA, l’organo di governo del calcio mondiale, inoltre, ha sospeso Rubiales per 90 giorni, avviando un procedimento disciplinare. La stessa nazionale maschile ha rilasciato una dichiarazione di condanna del comportamento del Presidente, dicendosi vicina alla collega.

La difesa di Luis Rubiales

Dal momento che i fatti si sono svolti in un Paese straniero, l’Australia, era necessario che la calciatrice rilasciasse una dichiarazione affinché la Procura potesse procedere. La denuncia avanzata da Jennifer Hermoso è di violenza sessuale. Negli ultimi giorni, Luis Rubiales ha ripetutamente rifiutato di dimettersi dalla carica di Presidente. L’ex calciatore, Presidente della Federazione calcistica spagnola dal 2018, inoltre, ha ammesso di aver commesso degli errori, ma ha ribadito che il bacio fosse consensuale.