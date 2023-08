Sembra essere ormai ufficiale: il numero uno del calcio spagnolo, Luis Rubiales, si dimette per il bacio sulle labbra rubato alla calciatrice neocampionessa del mondo Jenni Hermoso. Le dimissioni diventeranno ufficiali venerdì 25 agosto. Intanto, la Fifa ha annunciato di aver aperto un’inchiesta.

Rubiales si dimette per il bacio a Hermoso

Luis Rubiales, presidente spagnolo della Federcalcio, si dimetterà. La decisione è scaturita a seguito del bacio sulle labbra dato alla calciatrice campionessa del mondo Jenni Hermoso. Stando a quanto riferito da El Pais, il numero uno del calcio iberico ha già comunicato la sua decisione ai collaboratori: le dimissioni verranno rese ufficiali venerdì 25 agosto.

Intanto, a seguito dell’accaduto durante la premiazione della finale del Mondiale femminile di domenica 20 agosto, la Commissione Disciplinare della Fida ha disposto l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di Rubiales. La vicenda, infatti, potrebbe rappresentare una violazione degli articoli 13.1 e 13.2 del Codice Disciplinare Fifa.

Il più alto organo calcistico internazionale ha diramato una nota con la quale ha ribadito il suo impegno di rispettare l’integrità di tutte le persone e ha condannato ogni comportamento che si ponga in contrasto con un simile approccio. È stato, poi, anticipato che la Commissione Disciplinare non diffonderà ulteriori informazioni sulla situazione fino a quando non avrà preso una decisione definitiva.

Fifa: “Aperta un’inchiesta”

Nel frattempo, a quanto si apprende, Rubiales risulta essere sotto inchiesta anche in Spagna. Nel Paese iberico, il Comitato etico della Federazione ha convocato un’assemblea straordinaria che si riunirà nella giornata di venerdì 25 agosto. In questo contesto, il presidente potrebbe essere infine sospeso dalla sua carica per un periodo di tempo compreso tra due e sei mesi. Qualora le dimissioni di Rubiales dovessero effettivamente diventare ufficiali, però, la riunione non sarà più necessaria.

In un primo momento, il numero uno del calcio spagnolo aveva affermato di essere “forte” e di avere “la coscienza tranquilla” per quanto accaduto durante la premiazione della finale del Mondiale femminile. A pochi giorni di distanza, tuttavia, la situazione è radicalmente mutata, probabilmente anche a causa delle feroci critiche che sono state rivolte all’uomo dall’opinione pubblica del Paese e da svariati politici.

Con il trascorrere delle ore, pare che Rubliales abbia atteso – invano – che a “difenderlo” fosse proprio Hermoso, intervenendo a suo favore. La calciatrice, tuttavia, non solo non ha assolto il presidente spagnolo della Federcalcio ma ha anche chiesto che vengano applicate “misure esemplari” nei suoi confronti.