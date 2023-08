L'ex CT dell'Italia Roberto Mancini potrebbe migrare in Arabia per allenare la Nazionale in vista dei prossimi mondiali

Roberto Mancini non è più il Commissario Tecnico della Nazionale italiana da meno di due settimane, ma potrebbe aver già trovato un nuovo ingaggio. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l’ex calciatore di Lazio e Sampdoria potrebbe raggiugere tanti altri nomi di grido del calcio internazionale in Arabia.

Calcio, Roberto Mancini vola in Arabia: possibile ingaggio da 30 milioni all’anno

Dal trasferimento di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr in poi, tantissimi calciatori importanti hanno deciso di lasciare i rinomati campionati europei per trasferirsi in Arabia Saudita. Il campionato arabo non eccelle certamente per qualità tecniche dei suoi protagonisti, ma può ricoprire d’oro i nuovi arrivati. Non solo i calciatori per la Saudi League, però, l’Arabia ha intenzione di rifarsi il vestito anche in Nazionale. Il modo più semplice e immediato per farlo è acquistare le prestazioni di uno dei migliori allenatori del mondo: Roberto Mancini.

I termini dell’accordo: cifre da capogiro

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ tra la Nazionale araba e Roberto Mancini sarebbe già stato fatto tutto. Il Mancio, infatti, avrebbe avuto i primi contatti qualche mese fa, e nel mese di giugno avrebbe già siglato un accordo che prevede per lui un ricco stipendio da 30 milioni di euro all’anno. Una cifra monstre simile a quelle che ormai siamo abituati a leggere quando cerchiamo informazioni sugli stipendi dei nuovi acquisti dei sauditi. Il contratto potrebbe avere una durata di 3 anni.