La vittoria del primo Mondiale di calcio, della squadra femminile spagnola, è stata seguita da una scia di polemiche per il bacio sulla bocca che il presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales ha dato alla giocatrice Jennifer Hermoso.

Il gesto

Il gesto è arrivato in diretta televisiva quando, terminata la partita contro l’Inghilterra per 1-0, le giocatrici spagnole sono salite sul podio per ricevere la medaglia. Tra i dirigenti c’era anche Rubiales che, quando si è trovato davanti l’atleta Jenni Hermoso, ha afferrato il suo viso con entrambe le mani, l’ha abbracciata con grande trasporto e, infine, l’ha baciata sulle labbra.

Il comportamento manifestato così all’improvviso ha suscitato le reazioni degli utenti, molti dei quali stanno considerando inappropriato e ingiustificabile un gesto che non ha mostrato la destinataria pronta e disposta a riceverlo.

La risposta della Hermoso

Da parte sua, Jennifer Hermoso ha cercato di smorzare l’accaduto: “Il gesto è stato reciproco e del tutto spontaneo per la gioia immensa della vittoria del Mondiale. Io e il presidente abbiamo un ottimo rapporto, il suo comportamento con tutti noi è stato da dieci ed è stato un gesto di affetto e riconoscenza“, ha sottolineato la calciatrice.

Ma poi, in un video postato sui social in piena festa, la stessa calciatrice ha ammesso di non aver gradito quel gesto: “Eh, però non mi è piaciuto“, ha detto alle compagne, confermando che, effettivamente, non si è trattato di un bacio consensuale.

