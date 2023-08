Il mondo dello sport italiano è in lutto: è morto quest’oggi, sabato 19 agosto, all’età di 86 anni Carlo Mazzone, per anni uno dei più apprezzati allenatori della Serie A italiana.

Carlo Mazzone, una carriera da record

Sono stati in pochi come Mazzone, nel mondo del calcio italiano, a detenere un tale numero di presenze in panchina. Il compianto CT aveva infatti alle spalle in panchina in Serie A ben 792 presenze, più 5 spareggi. Romano doc, è stato per tre indimenticabili stagioni alla guida della sua Roma, dal 1993 al 1996, tre anni nel corso dei quali riuscì ad ottenere un 7° posto e due 5° posti Campionato. Tra i suoi meriti più importanti è ovviamente necessario ricordare la scelta di lanciare in pianta stabile in prima squadra Francesco Totti, quello che presto sarebbe diventato il capitano del team giallorosso, scrivendo una pagina fondamentale della sua storia.

La sfuriata durante Brescia-Atalanta

Carlo Mazzone è entrato negli annali dello sport italiano anche per un altro motivo: il 30 settembre del 2001 Mazzone allenava il Brescia e durante il derby contro l’Atalanta, al momento del pareggio del 3-3, si sfogò contro i tifosi della squadra avversaria che tanto lo avevano preso di mira. La sua sfuriata contro la curva dell’Atalanta è diventata, nel corso degli anni, una delle scene più iconiche del mondo dello sport nel nostro Paese.

Il ricordo della Roma

A pochissime ore dalla scomparsa di Mazzone già non si contano i messaggi di affetto nei confronti dell’ex allenatore. Tra gli altri post social apparsi quest’oggi anche quello della sua squadra del cuore, la Roma, che ha voluto rendere omaggio a Mazzone con poche, semplici e toccanti parole.