Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono concessi una fuga romantica in Africa. A condividere qualche attimo della vacanza, compreso un safari, sui social è stata lei.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: fuga romantica in Africa

Da tempo, ormai, Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondo più. Mentre Ilary Blasi si sta godendo le vacanze con Bastian Muller in montagna, l’ex marito e la nuova compagna hanno preferito concedersi una fuga romantica in Africa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Noemi Bocchi (@noemib_8)

Il safari in Africa di Francesco Totti e Noemi Bocchi

Via social, Noemi ha condiviso qualche immagine della vacanza in Africa con Francesco. A colpire i fan è stata soprattutto una foto, quella dove Totti e la Bocchi appaiono vicini, più affiatati che mai. I loro sguardi parlano chiaro: l’amore c’è e il chiacchiericcio sulla crisi è fake.

Totti: relax in Africa prima dell’udienza con Ilary

Quale posto migliore dell’Africa per rilassarsi un po’? Molto probabilmente è proprio a questo che deve aver pensato Francesco per scegliere la meta della sua vacanza con Noemi. Totti, in vista della prossima udienza con Ilary, ha bisogno di ricaricare le spine. L’incontro in tribunale è fissato per il 20 settembre e in questa occasione si discuteranno parecchi argomenti, in primis i tradimenti.