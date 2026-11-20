Rafforzare il ruolo della libera professione infermieristica nella programmazione sanitaria nazionale, superando le contrapposizioni con il Servizio sanitario pubblico e creando condizioni di lavoro più attrattive per i professionisti. È questo il messaggio emerso dall'VIII Giornata nazionale dell...

Rafforzare il ruolo della libera professione infermieristica nella programmazione sanitaria nazionale, superando le contrapposizioni con il Servizio sanitario pubblico e creando condizioni di lavoro più attrattive per i professionisti. È questo il messaggio emerso dall’VIII Giornata nazionale della libera professione infermieristica, promossa dalla Fnopi nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio. A rilanciare il tema è stata la presidente della Federazione, Barbara Mangiacavalli, che nelle conclusioni ha chiesto di portare la cosiddetta “questione infermieristica” al centro dell’agenda politica e istituzionale, coinvolgendo anche la Conferenza Stato-Regioni.

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