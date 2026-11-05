Sanità, Zaffini: fatto molto, serve tempo perché arrivi ai cittadini

Roma, 5 nov. (askanews) – “L’Italia è già il Paese che investe più della media OCSE in prevenzione già oggi, e questo è un dato che riscontra sugli esiti di salute che danno ragione al nostro SSN in modo eclatante. Oggi noi abbiamo i determinanti di cura migliori al mondo in Italia, ciò non toglie che abbiamo dei grandi problemi per garantire le prestazioni nei tempi e nei modi richiesti dal cittadino.

Sappiamo che il Covid tra i tanti danni che ha fatto ha fatto anche scoprire presuntamente fragili. In realtà fragili non sono perché vivono 2,4 anni in più rispetto alla media OCSE”: lo ha affermato Francesco Zaffini, senatore FDI e presidente Commissione Affari Sociali, Sanità, Lavoro pubblico e privato, Previdenza sociale, a margine della seconda edizione dell’Urania Policy & Business Forum, annuale appuntamento promosso da Urania News, tv delle istituzioni e delle imprese, a Villa Wolkonsky a Roma.

“La sanità la fa chi ci lavora, è il primo dei servizi, non la fanno le macchine. Noi dobbiamo formare meglio, motivare meglio e pagare meglio i professionisti che lavorano in sanità, abbiamo ricevuto un quadro da questi tre parametri drammatico. Stiamo lavorando in tutti i settori, abbiamo fatto tre contratti in questa legislatura sul personale medico, abbiamo licenziato ieri (4 novembre, ndr) il secondo accordo nazionale sulla sanità del territorio.

Stiamo facendo passi da gigante, ma prima che questo arrivi ai cittadini in termini di abbattimento di liste d’attesa, serve un raccordo con le regioni migliore e pure su questo stiamo lavorando”, ha concluso.