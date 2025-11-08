La magia del ballo torna a illuminare il piccolo schermo con la ventesima edizione di Ballando con le Stelle. Tra coreografie mozzafiato, sfide serrate e colpi di scena, il talent show di Milly Carlucci continua a catturare l’attenzione del pubblico, unendo spettacolo e talento in una miscela di eleganza e adrenalina. Ogni puntata diventa un viaggio tra ritmi travolgenti, performance sorprendenti e momenti di grande emozione, dove concorrenti e ospiti si sfidano per conquistare il cuore della giuria e degli spettatori.

Ecco chi sarà la ballerina per una notte di questa sera, sabato 8 novembre.

Ballando con le Stelle: la 20ª edizione continua

Prosegue l’avventura della ventesima edizione di Ballando con le Stelle, guidata come sempre da Milly Carlucci e affiancata da Massimiliano Rosolino. La sesta puntata, trasmessa lo scorso sabato, ha catturato l’attenzione di 2.941.000 telespettatori, pari a uno share del 23,3%.

Il nuovo appuntamento è previsto questa sera, venerdì 8 novembre, alle 21.25 su Rai 1 e in diretta streaming su RaiPlay. Dopo l’eliminazione di Beppe Convertini, il programma continuerà a sfidare concorrenti e spettatori con emozionanti gare di ballo standard, latino-americano, caraibico e numeri a sorpresa.

“Ci sarà anche lei”. Anticipazioni Ballando con le Stelle, ospite speciale stasera

Ospite speciale della serata sarà Monica Guerritore, che salirà sul palco come ballerina per una notte per rendere omaggio ad Anna Magnani, protagonista del film da lei diretto e interpretato, nelle sale dal 6 novembre. A supportarla durante la performance ci sarà il ballerino Luca Urso, pronto a rendere ancora più spettacolare la serata all’Auditorium del Foro Italico.